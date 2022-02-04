Челябинская область реализует три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил максимально быстро войти в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Ряд задач по развитию туристской индустрии Южного Урала глава региона озвучил на совещании по вопросам внутреннего и въездного туризма в Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, важнейшей задачей является максимально полное использование возможностей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Ресурсы выделяются серьезные, и мы должны быть готовы: инициировать реализацию проектов, подтягивать инвесторов», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что в декабре 2021-го года корпорация «Туризм.РФ» одобрила реализацию трех крупных инвестиционных проектов региона: два - по развитию действующих горнолыжных курортов «Аджигардак» и «Солнечная долина», а также новый проект оздоровительного курорта в Еткульском районе «Сапфир Урала».

Инвестиции оцениваются в 14,5 миллиарда рублей, будет создано около тысячи гостиничных номеров.

«Ставлю задачу оперативно довести проекты до инвестиционной стадии, чтобы уже в этом году обеспечить финансирование строительства за счет всех источников, включая средства корпорации», - подчеркнул Текслер.

Также глава региона заявил о важности развития национальных парков Челябинской области «Таганай», «Зюраткуль» и «Зигальга», исторических и природных пространств.

«Необходимо завершить формирование мастер-планов таких территорий, как Аркаим, озеро Тургояк, и перевести их на инвестиционную стадию реализации», - добавил Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, также на совещании речь шла о создании инфраструктуры для сплавов по южноуральским рекам, в том числе популярному у туристов Аю; развитии туристического потенциала Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Чебаркуля, Кыштыма, Каслей, Сатки, Нязепетровска, Троицка, Верхнеуральска, Аши и Кусы; использовании возможностей промышленного, гастрономического и событийного туризма.

Также, по словам губернатора, необходимо усиливать информационное освещение туристической деятельности.

«Мы должны быть постоянными участниками всероссийских туристических выставок», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отдельно отметил, что все поставленные задачи должны реализовываться параллельно с развитием дорожной и транспортной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию дорог, железнодорожной и авиаинфраструктуры.

«Так, уже в этом году мы начинаем реконструкцию аэродромного комплекса в Магнитогорске, делаем это сразу по завершению работ в челябинском аэропорту, - пояснил глава региона. - Южный Урал обладает мощным туристическим потенциалом. Проблема – в наличии современной инфраструктуры, которой недостаточно для раскрытия этого потенциала. Мы, конечно, не стоим на месте. За прошедший год улучшили позиции в Национальном туристическом рейтинге, поднявшись на две строки. Сегодня занимаем 14-ю позицию, опережая регионы с сильными туристическими брендами. Находимся выше всех в Уральском федеральном округе. Но есть моменты, которые нужно подтягивать».