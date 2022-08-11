Челябинский бизнес-омбудсмен помог местной фабрике печенья отстоять свои законные права

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров помог компании «Фламинго-маркет» - Кременкульской фабрике печенья отстоять свои законные права в споре с Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе бизнес-омбудсмена, региональное УФАС признало Кременкульское кондитерское предприятие виновным в нарушении норм антимонопольного законодательства. По мнению антимонопольной службы, нарушение выражалось в намеренной имитации до степени смешения упаковки продукции с упаковкой немецкого производителя печенья под торговой маркой Leibniz, что было квалифицировано как недобросовестная конкуренция.

С жалобой в антимонопольную службу обратилась германская компания «Bahlsen GmbH & Co KG». Челябинское УФАС предписало Кременкульской фабрике печенья прекратить нарушение законодательства, а позже назначило штраф в 200 тысяч рублей.

Проанализировав все представленные документы, Александр Гончаров пришёл к выводу об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях южноуральского производителя. Имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателя впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров. Следовательно, при определении вопроса о наличии или отсутствии факта имитации необходимо оценить индивидуализирующие свойства (различительную способность) сопоставляемых упаковок товара. При этом российская компания доказала, что упаковка продукции конкурента не содержат индивидуализирующих признаков, что само по себе исключает факт имитации. К тому же печенье «Кременкульское» и без подражаний зарубежным брендам пользуется устойчивым спросом на рынке.