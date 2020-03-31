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Челябинский цинковый завод внедряет технологию электронной инвентаризации

Экономика
Сегодня, 11:22

Входящий в состав холдинга  Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод приступил к реализации  уникального проекта по внедрению технологии электронной инвентаризации.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации и общественных связей ПАО «Челябинский цинковый завод», всё оборудование предприятия впервые готовят к электронной инвентаризации. Для этого каждый объект будет оснащен своим цифровым чипом с ID-номером. Система получила название «RFID-BC» (общепринятая аббревиатура, происходящая от английских слов: Radio Frequency Identification - Bar Code, что в переводе означает «радиочастотная идентификация – штрихкод»).ьRFID-метки, которые планируют наносить на оборудование, отобраны по итогам CRASH-тестов – они устойчивы к кислотам и способны выдержать сильные механические и агрессивные воздействия извне. Информацию с RFID-метки можно считывать только специальным RFID–ридером, который представляет собой гибрид мобильного компьютера и рукоятки с антенной. Информация может содержать как инвентарный номер, так и данные о состоянии объекта, в зависимости от производителя. Для экономии средств метки устанавливаются только на оборудование, находящееся на производственных площадках. Прочие объекты оснащены штрих-кодами. Цифровые ID-номера будут запрограммированы в ридеры, которые смогут их считывать на расстоянии и распознавать каждый вид оборудования.

По словам автора идеи, начальника бюро по учету внеоборотных активов ПАО «ЧЦЗ» Романа Шербана, внедрение подобной системы значительно сократит затраты на проведение инвентаризации (сейчас на проверку оборудования только одного цеха может уходить до двух недель) и позволит оперативно выявлять неработающие объекты.  Даже если оборудование придет в негодность или подлежит замене, метку можно перепрограммировать на другой объект.

Программа внедрения технологии электронной инвентаризации рассчитана на весь 2020 год. Всего на оснащение RFID-метками и приобретение ридеров заводу потребуется почти два миллиона рублей.

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