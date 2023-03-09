Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 миллиардов рублей - выше ожиданий аналитиков

Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 миллиардов рублей, следует из опубликованного банком отчета по МСФО. Это выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали чистую прибыль на уровне 250 миллиардов рублей, пишет Газета.Ru.

Объем собственных средств вырос до 5,8 триллионов рублей, а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Чистая прибыль Сбера по итогам первых двух месяцев 2023 года составила 225 миллиардов рублей.

Президент Сбербанка Герман Греф, комментируя результаты по МСФО, отметил, что прошлый год стал сложнейшим и для страны, и для банковского сектора, а бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность.

«Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 триллионов рублей кредитов корпоративным и розничным клиентам. Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам», — сказал он. Греф добавил, что «достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года».

Аналитики «Финама» в своем обзоре отмечают, что акции Сбербанка - наиболее перспективные ценные бумаги российского финансового сектора на 2023 год.

По данным Мосбиржи, акции Сбера являются популярной бумагой у частных инвесторов, а по капитализации компания входит в тройку лидеров самых дорогих компаний России.

Президент России Владимир Путин на встрече с Германом Грефом назвал Сбер «одним из лидеров, одним из фундаментальных оснований финансовой системы России».