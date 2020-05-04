Цифровой термометр – Ваше здоровье всегда под контролем

Температура тела – один из основных показателей состояния здоровья, поэтому без градусника невозможно себе представить ни одну домашнюю аптечку. Раньше у покупателей не было никакого выбора, поскольку в продаже были лишь ртутные градусники. Несмотря на свою точность, они имеют один существенный недостаток – хрупкость. При повреждении стеклянного корпуса если не собрать всю ртуть, то она начнет выделять токсичные пары. По этой причине в Европе и других цивилизованных стран они давно запрещены. Сейчас большинство людей предпочитает использовать цифровой термометр и этому есть простое объяснение – его множественные преимущества. Но, как и любая техника, они имеют свои нюансы и особенности применения, о которых важно знать, чтобы получить правильный результат измерения.

Принцип работы и типы цифровых градусников

Электронный термометр относится к микропроцессорным приборам. Большинство моделей выглядят стандартно – имеют небольшой пластиковый корпус и металлический наконечник. В него встроен чувствительный элемент – термистор. От тепла тела происходит его нагревание и изменение сопротивления, а с помощью микросхемы оно преобразуется в температурное значение. Результат появляется на дисплее в цифровом виде. При своей примитивности в сравнении с другими электронными моделями, о которых мы поговорим ниже, именно такие градусники наиболее распространенные. Их большое преимущество – возможность измерения аксиллярно, орально и ректально.

Процедура измерения температуры для ребенка хоть и безболезненная, но дискомфортная, поскольку нужно находиться в неподвижном положении некоторое время. Больной ребенок и так капризничает, а когда приходится держать предмет под мышкой, не говоря уже об оральном и ректальном измерении, вызывает у него недовольство и слезы. Чтобы этого избежать производители начали соревноваться в изобретении все более комфортных моделей для измерения температуры у малышей. Одной из них стала термометр-соска, которую просто вставляют в рот, нажимают кнопку включения и вынимают через несколько минут. Ее минус в том, что большинство детей привыкает к одной своей соске, определенной формы, размера и могут воспринимать такой термометр как чужеродный предмет и выплевывать его.

Некоторые производители пошли еще дальше и разработали для детей браслеты-термометры на предплечье. С помощью которого может осуществляться круглосуточный мониторинг. Это очень удобно, достаточно надеть его и 24 часа в режиме реального времени будет проводиться измерение, а данные через Bluetooth передаются в смартфон. Специальное приложение позволяет видеть график изменения температур за это время.

Преимущества и недостатки цифровых термометров

Каждый медицинский измерительный прибор имеет свои плюсы и минусы, о которых следует знать прежде чем купить устройство. К преимуществам электронных термометров относятся:

Безопасность – в нем отсутствуют токсичные вещества, такие как ртуть, а при повреждении корпуса нельзя пораниться;

Минимальная погрешность измерения – ± 0,1°C, аналогичная ртутным градусникам;

Разнообразие моделей;

Возможность измерения в разных местах: аксиллярно, орально и ректально;

Выведение показаний в цифровом виде, что удобно для считывания данных;

Возможность сохранения в памяти от 1 до 25 результатов измерений;

Звуковые сигналы, оповещающие о выходе температуры за пределы нормы и об окончании измерения;

Подсветка для использования в темноте;

Водонепроницаемый корпус (в некоторых моделях).

Раньше разница в цене между ртутными и электронными градусниками была существенной, поэтому многие покупатели отдавали предпочтение первым. Сейчас ситуация в корне изменилась и теперь даже такие ведущие мировые бренды, как Omron выпускают модели «на любой кошелек».

Следует оставаться объективными и сказать о некоторых недостатках цифровых термометров:

- Необходимость плотного прилегания измерительного датчика к телу, что бывает затруднительно для ребенка и взрослому приходится прижимать руку малыша, иначе результат будет не корректный;

- Длительность процедуры при измерении температуры аксиллярно. Хотя в инструкции написано «быстрое измерение», но это относится к оральному и ректальному методу, а под мышкой для правильного результата следует держать около 5 мин;

- Работа от батареек, которые могут сесть в самый неподходящий момент, поэтому следует всегда иметь запасные.

На сколько точны цифровые термометры

Все знают, что ртутный градусник – это точное устройство, а вот электронный у многих вызывает сомнения и очень зря. Их погрешность составляет всего 0,1°C. Все цифровые термометры обязательно проходят необходимые стадии тестирования, юстировки, поверки и сертификацию, поэтому нет причин не доверять компетентным организациям. Так почему у некоторых пользователей получается неправильный результат? Да потому, что большинство из нас не читает инструкцию. Также есть и некоторая вина производителей. Чтобы привлечь внимание к своей продукции, они делают на коробке кричащую надпись «быстрое измерение за 10 секунд», а в инструкции мелким шрифтом написано, что это относится к ректальному и оральному измерению. Дело заключается в том, что на нашем рынке практически все электронные градусники иностранных производителей, а в большинстве стран температуру меряют именно ректальным или оральным способом. Для измерения под мышкой после звукового сигнала следует подождать еще минимум 3 минуты. Еще одна причина, по которой может получиться не корректный результат – недостаточный контакт датчика с телом, а это необходимое условие для электронных термометров. Следующий вопрос, вызывающий недоумение пользователей – почему раздается сигнал об окончании измерения, если на самом деле температура после этого еще поднимается. Дело в датчике, который в подмышечной впадине быстро нагревается и как только на несколько секунд температура стабилизируется, раздается сигнал. Однако после этого она с более медленной скорость может еще повышаться. На точность результата также отражается заряд батареек, если они садятся, данные могут быть некорректным.

Как выбрать

Есть несколько правил и характеристик цифровых термометров, учитывая которые можно подобрать для себя оптимальный вариант. Следует обращать внимание на следующее:

• Место покупки. Важно приобретать термометр в магазине медтехники, на сайте Med-magazin.ua, в аптеках и других специализированных торговых точках, где продаются товары медицинского назначения, на которые есть соответствующие сертификаты;

• Модель. Для взрослых это не имеет принципиального значения, для малышей есть интересные модели с веселыми картинками или фигурками, как Dr. Frei T-30. Самым маленьким подойдет соска-термометр JFT 20 Beurer или LD-303;

• Гибкий и тонкий наконечник. Этот вариант оптимален для ректального измерения, поскольку не допустит травмирования при случайном резком движении;

• Водонепроницаемость. Благодаря влагозащитному корпусу обеспечивается 100% водонепроницаемость и термометр можно опускать в дезинфицирующий раствор, протирать влажной салфеткой, в частности модели Microlife MT 1951 и MT 1671;

• Дополнительные функции. В памяти устройства могут сохраняться результаты нескольких измерений, их количество зависит от модели. Также в приборах предусмотрены звуковые сигналы, оповещающие о повышенной температуре, начале и окончании измерения. Есть функция автоотключения, что позволяет экономить заряд батареек;

• Цена. Наиболее дорогие модели браслет-термометр для 24-часового мониторинга. Также стоимость зависит от производителя, хотя большинство из всемирно известных брендов предлагают высококачественные бюджетные модели, поэтому «дорогой» не всегда синоним «самый лучший».

Несколько советов пользователям

Помимо правил измерения, описанных в инструкции, рекомендуется, есть еще несколько дополнительных правил для получения точного результата:

1. После физической активности и принятия душа не проводить измерение ранее чем через 20-30 мин;

2. Не осуществлять процедуру во время или сразу после еды;

3. Перед измерением убедиться, что подмышечная впадина сухая или протереть ее сухой тканью;

4. Рука при измерении под мышкой должна быть плотно прижата;

6. При аксиллярном измерении после звукового сигнала подержать термометр еще 3-5 мин;

7. Сразу после измерения следует отключать устройство, чтобы батарейка прослужила дольше;

8. Нужно следить за зарядом батарейки по индикатору на дисплее и вовремя проводить замену.

Соблюдая правила применения, процедуры измерения цифровым термометром будет комфортным, а результат – максимально точным.