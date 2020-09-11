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Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза

Экономика
Сегодня, 10:06
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Автор: 
Любовь Юрина

Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза или на 11,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер дефицита больше в 2,15 раза.

На начало года дефицит регионального бюджета составлял 22 миллиарда 5 миллионов 640,7 тысячи рублей. Согласно последней утвержденной редакции бюджета дефицит составляет 33 миллиарда 434,5 миллиона рублей.

«В этом году, согласно действующему законодательству, регионы могут нарастить бюджетный дефицит в пределах суммы, на которую упали их налоговые и неналоговые доходы в связи с экономическими последствиями пандемии», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства финансов области.

В минфине пока затрудняются прогнозировать, продолжится ли рост дефицита бюджета до конца текущего года и каким будет окончательный финансовый итог года в Челябинской области. «В текущей ситуации сложно делать расчеты и давать какие-либо долгосрочные прогнозы, - поясняют в ведомстве. - Безусловно, мы прорабатывали несколько вариантов – от хорошего до самого пессимистичного – и готовы к ним. Пока ждем уточнения прогнозов социально-экономического развития региона и более достоверной картины по доходам, которая появится не раньше октября».

В качестве источников покрытия дефицита областного бюджета предусмотрены остатки собственных средств, сформированные на начало 2020 года, и коммерческие заимствования.

По итогам первого полугодия Челябинская область недополучила 9,9 миллиарда рублей или 14,5% от прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым доходам, за восемь месяцев – 11,5 миллиарда или 12,4% от прогнозируемых поступлений.

Недобор может быть компенсирован за счет финансовой помощи из федерального бюджета и коммерческих заимствований.

В этом году Правительство РФ предусмотрело для компенсации выпадающих доходов регионов 300 миллиардов рублей, разбив их на три транша по сто миллиардов каждый. Челябинская область на сегодня получила в общей сложности 5,6 миллиарда рублей, из них в мае - 2,5 миллиарда, в июле – 3,1 миллиарда. Третий транш ожидается уже этой осенью.

Напомним, предыдущий, 2019, год Челябинская область впервые за несколько лет завершила с дефицитом бюджета в размере 6,2 миллиарда рублей (при этом в сентябре 2019 года он был равен 15,5 миллиарда).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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