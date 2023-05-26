Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 5,5 миллиарда рублей

Плановый дефицит бюджета Челябинской области на 2023 год вырос почти на 5,5 миллиарда рублей. Увеличение в полном объеме покрывается остатками собственных средств.

Соответствующие поправки в региональный бюджет на текущий год рассмотрели депутаты Законодательного собрания области.

В областной бюджет внесли ранее не учтенные дополнительные остатки собственных средств, сложившиеся на первое января 2023 года, в размере семи миллиардов 563,5 миллиона рублей. Средства распределены по нескольким направлениям расходов.

Одновременно за счет включения дополнительных остатков собственных средств предусматривается замена источника погашения государственного долга в 2023 году в сумме два миллиарда 81,7 миллиона рублей, с рыночных заимствований на остатки собственных средств.

С учетом вносимых изменений плановый дефицит областного бюджета на 2023 год увеличивается на пять миллиардов 481 миллион 783,55 тысячи рублей.

«Согласно бюджетному законодательству, остатки средств прошлого года не могут учитываться в доходах текущего периода – только в расходах, что и приводит к росту размера дефицита ровно на сумму этих остатков, - пояснили агентству в министерстве финансов области. - Такой дефицит считается техническим и полностью покрывается собственными средствами, без привлечения заимствований».

Увеличение дефицита областного бюджета не влечет увеличения государственного долга Челябинской области, подчеркнули в региональном парламенте.

С учетом всех внесенных изменений доходы областного бюджета составляют 224 миллиарда 247,4 миллиона рублей, расходы – 301 миллиард 548,8 миллиона рублей. Дефицит – 77 миллиардов 301,4 миллиона рублей (месяц назад размер дефицита был равен 71 миллиарду 819,6 миллиона рублей).

ДЛЯ СПРАВКИ

Первоначальный план дефицита областного бюджета на 2021 год составлял 22,4 миллиарда рублей. При этом область завершила 2021 год с профицитом бюджета 31,365 миллиарда рублей (доходы были 270,3 миллиарда, расходы – 238,9 миллиарда).

Дефицит бюджета в 2022 году изначально был утвержден на уровне 37,2 миллиарда рублей. Министр финансов области Андрей Пшеницын называл его техническим, поскольку он полностью должен был покрыться переходящими остатками этого года и льготными федеральными кредитами. К августу 2022 года его размер вырос до 64 миллиардов 253,1 миллиона рублей, в ноябре его сократили до 54,878 миллиарда рублей.

По итогам же прошлого года дефицит составил 24 миллиарда 228 миллионов рублей, что значительно меньше той суммы, что прогнозировалась изначально при планировании бюджета, а также на этапе его исполнения.

Дефицит бюджета области на 2023 год планировался в размере 71,8 миллиарда. При этом в качестве источников его покрытия предусмотрены остатки средств текущего года (они сложатся из-за перевыполнения плана по доходам, а не из экономии по расходам, уточнили финансисты), а также льготные федеральные бюджетные кредиты в первую очередь, как инструмент инфраструктурного развития, и коммерческие заимствования, решения по которым будут приниматься исходя из складывающейся ситуации, поясняли ранее в минфине.

В 2024 году планируется снизить дефицит бюджета до 37,879 миллиарда рублей, а в 2025 году сократить его размер в два с половиной раза - до 19,478 миллиарда рублей.