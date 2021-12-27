Челябинская область завершает 2021 год с профицитом бюджета 31,4 миллиарда

Бюджет Челябинской области на 2021 год в результате проведенной корректировки стал профицитным на 31,4 миллиарда рублей претерпел итоговые изменения.

Откорректированный главный финансовый документ региона одобрен депутатами Законодательного собрания региона.

Как сообщает пресс-служба минфина, наряду с существенным увеличением доходной части, запланированы и новые социальные расходы, а также рост финансирования по уже утвержденным статьям.

Как сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, внесение изменений в областной бюджет обусловлено необходимостью корректировки его параметров с учетом ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов, уточнения объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.

В бюджет внесены дополнительные налоговые и неналоговые поступления в сумме 27 миллиардов 769,3 миллиона рублей. «Это уточненная сумма, которую мы планируем получить по итогам текущего года в связи с перевыполнением плана по собственным доходам», – пояснил глава минфина.

Более половины этих средств - 14,078 миллиарда рублей - налог на прибыль организаций, 9,5 миллиарда - налог на доходы физических лиц; 922,5 миллиона рублей - упрощенная система налогообложения; 618,8 миллиона - налог на имущество организаций; 484,1 миллиона - налог на добычу полезных ископаемых; 142,2 миллиона - акцизы; 140,3 миллиона - транспортный налог; 45,9 миллиона рублей - прочие налоговые доходы и один миллиард 788,2 миллиона рублей - неналоговые доходы.

Кроме того, в бюджете текущего года учтены и безвозмездные поступления с федерального уровня на сумму 12 миллиардов 776,6 миллиона рублей.

«Часть этих средств - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности следующего года, которую губернатору Алексею Текслеру удалось отстоять для Челябинской области и других регионов на федеральном уровне в рамках работы в комиссии Госсовета, – сообщил Андрей Пшеницын. – Ряд субъектов страны, которые превысили определенный уровень расчетной бюджетной обеспеченности, могли лишиться этой поддержки. Эта дотация в сумме четырех миллиардов 365,8 миллионов рублей выделена на расходы будущего года, но по решению Федерации перечислена уже сейчас, в опережающем порядке».

Остальные федеральные средства в сумме восьми миллиардов 410,8 миллиона рублей предусмотрены по нескольким направлениям. Так, на оказание медпомощи застрахованным в системе ОМС (в том числе заболевшим коронавирусом) предусмотрено четыре миллиарда 27 миллионов рублей, на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет – 1,8 миллиарда рублей, на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей – 625,3 миллиона рублей, на покупку лекарств для лечения пациентов с ковидом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, - 439,1 миллиона рублей, на приобретение концентраторов кислорода – 226,8 миллиона, на строительство детских садов в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 141,3 миллиона рублей и на другие социально значимые расходы области.

Вместе с этим, как пояснил Андрей Пшеницын, в областном бюджете предусматривается уменьшение федеральных средств на общую сумму один миллиард 558,9 миллиона рублей в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне с учетом фактической потребности в этих деньгах.

Наряду с указанными изменениями были скорректированы и отдельные направления расходов: выделены дополнительные средства на организацию образовательного процесса в муниципальных детсадах и школах, на решение социально-значимых вопросов местного значения, а также на проведение научных исследований, создание наукоемкой продукции и технологий.

В итоге утвержденные депутатами параметры областного бюджета на 2021 год по доходам составили 270 миллиардов 334,7 миллиона рублей, по расходам – 238 миллиардов 968,9 миллионов рублей.

Регион завершает год с профицитом в 31 миллиард 365 миллионов 806,6 тысячи рублей. Эти средства, по словам Андрея Пшеницына, перейдут в следующий период и будут использованы в качестве источника покрытия дефицита бюджета 2022 года.