Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Челябинской области

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил стенд Челябинской области на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Министр осмотрел оборудование предприятия ООО «Нефть-сервис», проявил интерес к электротехнической продукции ООО НТЦ «Приводная техника» - трехуровневому преобразователю частоты МТ1000.

Кроме того, сообщают в региональном правительстве, Денис Мантуров изучил работу высокотехнологичного шестиосевого универсального промышленного робота ООО «Завод роботов».

«Значимо, что промышленный потенциал области по достоинству оценен на самом высоком уровне», - отметил вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, который провел экскурсию по стенду Денису Мантурову совместно с представителями южноуральских промышленных предприятий.