Депутаты Магнитогорска оценили работу с муниципальным имуществом

Депутатская комиссия по муниципальной собственности и земельным отношениям Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) рассмотрела отчет об исполнении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 2022 год.

От приватизации муниципального имущества в прошлом году в бюджет Магнитогорска поступило 46,6 миллиона рублей. В том числе 4,5 миллиона - от реализации имущества из программы приватизации 2022 года; 42,1 миллиона рублей - от реализации имущества из программы приватизации предыдущего года.

За 2022 год для реализации программы приватизации администрацией Магнитогорска было организовано 78 продаж муниципального недвижимого имущества, в том числе 62 аукциона и 16 продаж посредством публичного предложения.

Депутаты отметили, что данный отчетный вопрос они рассматривают ежегодно в рамках своих контрольных полномочий, сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Магнитогорского городского Собрания депутатов Анжелика Филипова.