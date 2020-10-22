Депутаты ЗСО Челябинской области обсудили вопросы развития промышленности в условиях пандемии ковида

Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию обсудили вопросы развития промышленности региона в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Это первое заседания комитета после избрания депутатов седьмого созыва. «Комитет обновился достаточно серьезно. При этом сохранился тот костяк, который работал в предыдущем созыве. Это, в том числе, и председатель комитета Павел Шиляев. То есть определенная преемственность и традиции есть. Но в то же время появились новые члены комитета, которые привнесут в работу комитета свежие идеи и предложения», - прокомментировал первый заместитель председателя комитета промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимир Перезолов.

Заседание комитета прошло в формате видео-конференц-связи, депутаты обсудили все запланированные вопросы и внесли ряд предложений в работу комитета.

Депутаты комитета обсудили информацию областного министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов о ходе реализации в 2020 году государственной программы Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области». На ее реализацию в этом году было предусмотрено 324,1 миллиона рублей, в том числе на субсидии ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» для предоставления льготных займов, а также на субсидии региональному Фонду развития промышленности для поддержки промышленных кластеров.

Фонд развития промышленности Челябинской области подписал в этом году четыре договора льготного займа с ООО «Фабрика шнуров», ООО ТД «МашЗавод», ООО «ТД «КОМФОРТ», ООО «МОФ». Общий объем инвестиций по профинансированным проектам составляет 159,9 миллиона рублей, в рамках проектов планируется создание 39 высокопроизводительных рабочих мест, ожидаемый объем налогов ­составит 192 миллиона рублей. В условиях распространения коронавирусной инфекции Фондом была разработана программа льготных займов «Противодействие эпидемическим заболеваниям».

Депутаты обратили внимание на докапитализацию Фонда на сумму 120 миллионов рублей. Также выделены средства в размере девяти миллионов рублей на реализацию региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» для малых промышленных предприятий региона с выручкой от 100 до 400 миллионов рублей.

Депутаты комитета рекомендовали министерству промышленности ускорить принятие решения о предоставлении субсидий участникам промышленных кластеров по результатам конкурса, проведенного Фондом. Также поставлен вопрос о необходимости внесения изменений в программу в связи с изменением экономических условий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, для дальнейшего развития промышленности депутатами предложено установление мер государственной поддержки для участников специальных инвестиционных контрактов, которые будут заключены в целях разработки и внедрения новых технологий.

«Очень хороший диалог состоялся с министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов, - прокомментировал по завершении заседания комитета Владимир Перезолов. - Мы налаживаем хороший конструктивный диалог по мониторингу состояния дел в промышленной сфере области и выработки мер поддержки. Это самое главное. Сегодня кризис и пандемия. Одно накладывается на другое. Наша задача не только сохранить промышленность Челябинской области, но и ставить задачи по ее развитию».