Директор челябинского вытрезвителя: Медцентр не может быть источником дохода

Центры, в которые помещают людей в состоянии алкогольного опьянения, не могут быть источниками дохода. Иначе россияне могут попасть в замкнутый круг: половину зарплаты они будут тратить на алкоголь, а остальную половину на пребывание в таком месте. Об опыте работы челябинского «Центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения» на пресс-конференции рассказали директор Александр Рубцов и учредитель Лариса Мошкова.

Пресс-конференция, организованная «Интерфаксом», прошла в рамках обсуждения подписанного президентом России Владимиром Путиным закона о восстановлении системы вытрезвителей с 2021 года.

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный привел в пример челябинский вытрезвитель, заявив, что ему нравится то, как в городе организована система помещения нетрезвых граждан в центр временного пребывания.

Учредитель центра Лариса Машкова рассказала, что центр был создан в конце 2016 года. Изначально он был рассчитан на 34 коек. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Ежегодно из городской казны выделяется около 13 миллионов рублей.

«Услуга оказывается для гражданина бесплатно – содержание берет на себя городской бюджет, - пояснила Мошкова. - Затраты на одного клиента – 1900 рублей. Работа центра осуществляется в рамках трехстороннего соглашения: между центром, МВД и станцией скорой помощи. Это те участники процесса, откуда к нам поступают такие граждане».

Мошкова уточнила, что все челябинцы поступают к ним только на добровольной основе. Если кто-то отказывается от услуг центра, то сотрудники вытрезвителя не выгоняют жителя на улицу, а звонят родным, чтобы те забрали его домой.

Кроме того, в центре действуют и меры социальной поддержки. После того, как горожанина приводят в человеческий вид, подключается центр социальной защиты и социально-трудовой реабилитации. Челябинцев, которые изъявили желание заниматься какой-либо деятельностью, устраивают на работу.

Добавим, что, согласно закону, медвытрезвители могут работать на условиях партнерства с частными организациями.

Директор челябинского центра Александр Рубцов озвучил, что нужно учесть некоторые нюансы, чтобы не вернуться в конец 90-х.

«Медцентр не может быть источником дохода, - сказал Рубцов. Это не окупиться. Человек, который употребляет спиртное, часто не может заплатить. Первую часть зарплаты он тратит на выпивку, потом на свое нахождение в вытрезвителях. В 90-х сотрудники милиции доставляли граждан из увеселительных заведений в такие центры. Такие граждане имели достаток от среднего до выше среднего. Граждане, которые не могли оплатить услуги, оказывались за периметром этого центра. И находились на улице пьяными, а в мороз могли замерзнуть. В таком случае и со стороны третьих лиц было посягательство на их имущество. Надо учесть эти ошибки, которые были совершены в начале 2000 годов».

Рубцов, отвечая на вопросы, добавил, что челябинцы в состоянии сильного алкогольного опьянения и интоксикацией организма направляются не к ним, а в больницы.