На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток

В России могут начать зарабатывать на частных вытрезвителях

В России с 1 января 2021 года возродят систему вытрезвителей. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, есть опасность, что на нетрезвых людей начнется настоящая охота.

«В ближайшее время Госдума собирается принять в третьем чтении законопроект, который позволит региональным и муниципальным властям открывать медвытрезвители на основе государственного-частного партнерства. То есть вытрезвители по всей стране будут частными. Если документ примут, то они начнут массово открываться в регионах уже с января 2021 года», - пояснили в пресс-службе председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

По словам Миронова, стоимость пребывания в вытрезвителе составит около полутора тысячи рублей за ночь. Точные расценки каждый регион будет устанавливать самостоятельно.

«Уже предвижу, что подвоз людей в нетрезвом виде будет поставлен на поток. Брать будут всех без разбора: и тех, кто на ногах стоять не может, и тех, кто немного выпил в кафе, у друзей или возвращался с праздничного корпоратива. Полторы тысячи рублей с человека за ночь – деньги немалые. Обычно их берут за ночь пребывания в небольшой региональной гостинице, да еще и с завтраком, – отметил Сергей Миронов, который уверен, что без криминала в этой сфере не обойдется.

Напомним, в России вытрезвители упразднили в 2011 году. В Челябинске возродили центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в 2016 году.

Вытрезвитель в областном центре рассчитан на 35 мест. Время пребывания составляет от трех часов до суток.