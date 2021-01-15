Челябинцы стали пить меньше?: в вытрезвителе Челябинска нет наплыва пациентов

Полицейские продолжают доставлять в Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, с улиц областного центра. В среднем за день туда попадает порядка 20-30 человек. Это в два раза меньше, чем в 2018 году. Им оказывается необходимая помощь, а если имеются какие-либо сопутствующие заболевания, их отправляют дальше - в больницу.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ», руководитель центра временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения Александр Рубцов, в наступившем году «клиентов» намного меньше, чем два года назад.

«Если сравнивать новогодние праздники 2018-го года, то тогда привозили по 45-50 человек. В этом году по-разному тоже было. В среднем от 18-ти до 28 человек. Всем оказывается помощь. Если выявляются другие проблемы со здоровьем, то мы людей направляем в другие лечебные учреждения», - сказал Александр Рубцов.

В Центр временного пребывания людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, хотя, как ни называй это учреждение, для всех он носит привычное название – вытрезвитель, доставляются пьяные любители горячительного, утратившие способность передвигаться, либо ориентироваться в пространстве. Им здесь оказывают доврачебную медико-санитарную помощь. Одновременно в центре может находиться до 35 человек. Время пребывания в вытрезвителе «перебравших» клиентов от 3 до 24 часов. Денежные средства за оказание услуг с пьяных никто не берет.

Центр имеет теплые, отремонтированные помещения. Здесь есть все, что нужно — есть туалеты, душ, кулеры. Не предусмотрено только питание. Работа вытрезвителя особенно актуальна с наступлением морозов. Именно сюда полицейские доставляют лежащих на улицах пьяных граждан, чтобы те не погибли от переохлаждения. По данным МВД, ежегодно на улицах российских городов замерзают от двух до трёх тысяч пьяных.

Напомним, в советское время людей, оказавшихся в таких заведениях, держали до полного отрезвления. Кроме того, об этом сообщали по месту работы. Человек мог лишиться премии и даже должности. А если он попадал в вытрезвитель три раза за год, то его направляли в наркологические отделения на лечение.

Напомним, ранее Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, который наделяет регионы и муниципалитеты правом на создание частных вытрезвителей. Правила работы и виды помощи утвердят на федеральном уровне. Согласно закону, медвытрезвители могут работать на условиях партнерства с частными организациями.