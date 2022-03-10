Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС

Для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будет введена нулевая ставка НДС. На сегодня в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, нулевая ставка НДС будет введена для инвесторов, которые в рамках нацпроекта строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты – гостиницы и иные средства размещения.

Льготная ставка будет действовать пять лет после ввода объекта в эксплуатацию или его реконструкции.

Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

«Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определён ключевым с точки зрения поддержки», - пояснил Чернышенко.

Это решение позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития.

«Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий», – сказал Дмитрий Чернышенко.

По информации Ростуризма, при введении нулевого НДС налоговые расходы в России ориентировочно составят до 16–19 милиардов рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.

«Сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%. При этом в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль неконкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов», – пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.