Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска

Управляющая компания «Мой дом» подала исковое заявление к администрации Челябинска. Соответствующий документ опубликован в картотеке Арбитражного суда Челябинской области.

По данным сайта spark-interfax, учредителем УК «Мой дом» является Анна Борисовна Дубровская, которая приходится дочерью бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Она намерена взыскать более 600 тысяч рублей.

«Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мой дом» (г. Магнитогорск) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Муниципальному образованию «Город Челябинск» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска о взыскании задолженности за период с 1.08.2020 по 31.12.2020», - говорится в документе суда.

Вместе с пени сумма задолженности, по данным искового заявления, составляет 614 638 рублей 68 копеек.