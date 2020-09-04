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Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60 процентов

Экономика
Сегодня, 18:12
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Клиенты ВТБ в летние месяцы открывали дистанционно свыше 60 процентов вкладов и накопительных счетов. Доля депозитов, размещаемых с помощью digital-решений банка, увеличилась на десять подпунктов к аналогичному периоду прошлого года.

В июне-августе 2020 года онлайн открывалось не менее 60 процентов вкладов и накопительных счетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель продемонстрировал рост на десять пунктов: летом 2019 года клиенты ВТБ дистанционно размещали порядка 50 процентов депозитов.

Пиковых значений доля вкладов, открываемых в ВТБ Онлайн, достигла в апреле, во время максимальных ограничений из-за пандемии. Тогда дистанционно размещалось три четверти новых депозитов.

«Развитие дистанционных каналов взаимодействия с клиентами является нашей ключевой стратегической задачей. Высокий спрос на digital-сбережения во время ограничений, введенных из-за пандемии, продемонстрировал высокую важность развития цифровых каналов для привлечения вкладов и накопительных счетов. Наши клиенты уже привыкли к максимальному комфорту в работе через интернет-банк и мобильное приложения банка при открытии вклада или накопительного счета. Сейчас мы готовим целый ряд новых функций, которые позволят еще более упростить клиентский путь и вывести качество сервиса на принципиально новый уровень», - отмечает начальник управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Дистанционно вклад можно открыть как в интернет-банке, так и в приложении ВТБ Онлайн. В частности, сейчас доступны для открытия онлайн продукты базовой линейки вкладов - «Вклад в будущее» и «Большие возможности», а также сезонный вклад «Надежная основа» с доходностью до пяти процентов и накопительный счет «Копилка» с начислением процентов на ежедневный остаток.

 

 

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