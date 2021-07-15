Два общества Группы ММК получили мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) продолжает интегрировать производственные общества Группы ММК в единое информационное пространство на базе Oracle E-Business Suite v.12.

Расширение корпоративной информационной системы (КИС) продолжается в рамках реализации масштабной Стратегии цифровизации. Так, с первого июля текущего года в единое цифровое пространство интегрированы ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» и ООО «Огнеупор».

Благодаря интеграции данные общества достигли высокого уровня автоматизации, позволяющего контролировать и анализировать затраты на протяжении всей цепочки – от закупа и производства до продаж готовой продукции.

Директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Ерёмин отметил, что на сегодняшний день Группа ПАО «ММК» обладает всеобъемлющей корпоративной информационной системой управления, охватывающей более 460 бизнес-процессов, стандартизированных в восьми обществах.

«Эксплуатируемая в ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» до первого июля 2021 года информационная система имела ограниченный функционал. С внедрением новой системы автоматизирован учёт по таким направлениям деятельности, как ремонты, проекты, бюджетирование, а также расширен функционал складского, производственного учёта и коммерческой деятельности. Объединение всех производственно-хозяйственных процессов в едином контуре позволит повысить прозрачность и эффективность производства», - подчеркнул Андрей Ерёмин.

По его словам, в ООО «Огнеупор» цель по внедрению корпоративной информационной системы Oracle E-Business Suite v.12 была поставлена осенью прошлого года. Решения, применяемые в данном продукте, позволили обществу интегрироваться в общее информационное пространство, расширить возможности для аналитики и контроля финансово-хозяйственной деятельности, автоматизировать системы закупа, реализации и контроля качества.

Андрей Ерёмин заявил, что внедренная система позволит продолжить цифровое развитие ООО «Огнеупор» в соответствии с общемировыми трендами и что с первого октября в единое цифровое пространство должны быть интегрированы еще два общества: ООО «Автотранспортное управление» и ООО «ММК-УГОЛЬ».

Как отметил руководитель проекта от компании Oracle Михаил Мишин, Oracle непосредственно участвует в крупнейшем проекте по созданию единой корпоративной системы, уникальной по объему функционала и количеству охваченных обществ.

В управлении информации и общественных связей ММК сообщили, что с внедрением масштабной ERP-системы ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» и ООО «Огнеупор» получили мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности за счет использования лучших мировых практик и унификации бизнес-процессов.