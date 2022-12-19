Два предприятия Челябинской области получат гранты на конструкторские разработки

Гранты на перспективные конструкторские разработки получат два предприятия Челябинской области от Фонда развития промышленности. В общей сложности 23 миллиона рублей решено вложить в линейку дорожных грузовиков АЗ «Урал» и оснащение кабиной популярного легковесного сельхозтрактора «Уралец» еманжелинской компании «Трактор».

Отбор соискателей проходил по конкурсу, как сообщили в пресс-службе министерства промышленности Челябинской области. Фонд компенсирует часть затрат на уже проведенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Завод «Трактор» (Еманжелинск) дополнил свой трактор, пользующийся спросом у фермеров и малых сельхозпредприятий, отапливаемой кабиной. Это сделает работу водителей более комфортной в любых погодных условиях. Обновлённые модели уже стали пользоваться спросом у предприятий государственных и коммунальных служб. Заводу возместят около 5,2 млн рублей из средств, затраченных на разработку.

Более 18 млн рублей Фонд направит автозаводу «УРАЛ» на возмещение затрат по проекту линейки тяжелых неполноприводных автомобилей. Ими планируется заменить дорожные грузовики, ушедшие с российского рынка.