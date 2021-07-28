Эффективное производство: ММК получил более 2,4 миллиарда рублей дополнительной прибыли

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) получил более 2,4 миллиарда рублей дополнительной прибыли благодаря реализации программ по повышению эффективности производства.

Лидерство по операционной эффективности является одним из приоритетных направлений развития Группы ММК в рамках актуализированной стратегии на период до 2025 года.

На протяжении нескольких лет компания ведет последовательную и комплексную работу по снижению расхода материальных, топливно-энергетических и других видов ресурсов и поиску резервов дальнейшего повышения эффективности.

Программы по повышению эффективности производства реализуются во всех производственных и функциональных подразделениях компании. Благодаря этому за период с 2016-го по 2020 год была получена дополнительная прибыль в размере 27,1 миллиарда рублей по отношению к 2015 году, в том числе за счет малозатратных и быстроокупаемых проектов (baby capex) – более четырех миллиардов рублей.

Поиск резервов повышения эффективности продолжился и в 2021 году. За шесть месяцев текущего года получен экономический эффект в размере более 2,4 миллиарда рублей. В частности, один миллиард дополнительной прибыли принесли мероприятия по повышению эффективности технологических процессов.

Внедрение baby capex дало в первом полугодии экономический эффект в 468 миллионов рублей. Проекты по энергосбережению принесли компании 534 миллиона рублей, свыше 357 миллионов рублей удалось заработать с помощью рационализаторской деятельности.

С точки зрения распределения сберегаемых ресурсов наибольший экономический эффект обеспечила экономия топливно-энергетических ресурсов (1,134 миллиарда рублей), сырья и основных материалов (528 миллионов рублей), а также вспомогательных материалов (367 миллиона).

Во втором полугодии 2021 года планируется получить эффект, не уступающий показателям первых шести месяцев текущего года, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».