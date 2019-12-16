Эковолонтеры ЧЦЗ удостоены награды министра экологии и первой леди Челябинской области

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев и супруга главы региона Ирина Текслер на состоявшемся в Театральном корпусе Челябинского государственного университета Первом региональном слете экологов-волонтеров наградили молодых активистов входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода за бескорыстную помощь в сохранении природных богатств национального парка «Таганай».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела информации и общественных связей ПАО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, Челябинский цинковый завод удостоен Благодарственного письма за большой вклад в сохранение и восстановление уникальных природных достопримечательностей Южного Урала, в частности, за участие в благотворительных акциях на территории национального парка «Таганай».

Уже не первый год сотрудники Челябинского цинкового завода с удовольствием участвуют в волонтерских акциях на Таганае. В 2017 году в рамках года экологии металлурги ЧЦЗ промаркировали тропу от Центральной усадьбы национального парка до Откликного гребня, в 2018 году - пропололи саженцы сибирской ели и собрали мусор на стоянке у Большой каменной реки, а в 2019 году очистили от мусора один из самых популярных маршрутов до Двуглавой сопки, а также стоянку на Оленьем мосту.