Эксперты высоко оценили инвестиционные возможности «дочки» ММК

ООО «ММК-Индустриальный парк» (Магнитогорск, Челябинская область) подтвердил свои лидирующие позиции по результатам рейтинга инвестиционных площадок Российской Федерации, заняв третье место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 километров от центров экономического роста».

Так высоко дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» оценило рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ-УРАЛ», специализирующееся на изучении инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон.

Рейтинг составляется уже пятый год подряд, однако в этом году изменилась методика его расчёта. Эксперты пришли к мнению, что существующий сводный показатель рейтинга недостаточно информативен для менеджмента с точки зрения принятия последующих управленческих решений по развитию инвестиционных площадок.

К тому же, не всегда корректно сравнивать разноплановые инфраструктурные территории с различными исходными условиями. Поэтому в текущем году оценивалась привлекательность площадок для потенциального инвестора на основе двух самостоятельных рейтинговых параметров: уровень клиентоориентированности менеджмента площадки и степень ее инвестиционного потенциала.

ООО «ММК-Индустриальный парк» за пять лет существования удалось достичь максимальных показателей по уровню клиентоориентировнности в Российской Федерации, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК».

«В нашем понимании Индустриальный парк - не столько бизнес-проект, сколько эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Южно-Уральском регионе, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста», - отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Диверсификация экономического уклада в Магнитогорске - необходимый элемент устойчивого развития города. Одна из стратегических инициатив руководства ПАО «ММК» в рамках реализуемой стратегии развития компании на период до 2025 года называется «Решение проблем моногорода». Инициатива, в частности, предполагает развитие бизнес-кооперации для создания новых сервисов и производств в Магнитогорске, разработку и реализацию согласованной корпоративной политики взаимодействия с муниципалитетом, вовлечённость в определение приоритетов развития города в сферах урбанистики, образования, культуры. Важнейшей вехой на этом пути стало создание индустриального парка ММК.

«Третья ступень на «пьедестале почета» среди индустриальных парков, расположенных в радиусе до 250 километров от центра экономического роста – заслуженная оценка целенаправленной деятельности ООО «ММК-Индустриальный парк» по всем заявленным направлениям его развития. Кроме того, это еще одно подтверждение правильности избранного курса, которому мы намерены следовать и в дальнейшем», - подчеркнул директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дремов.

СПРАВКА

«ММК-Индустриальный парк» возник в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Общая площадь готового имущественного комплекса - 65 гектаров.

Руководство ММК приняло решение предоставить освободившиеся площади бывшего завода резидентам - тем, кто готов развивать здесь промышленный бизнес.