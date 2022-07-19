Энергетики «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей трех районов Челябинска

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов завершили ремонт электрооборудования на подстанции (ПС) 110 кВ «Южная» в Советском районе южноуральской столицы.

В ходе работ энергетики выполнили капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 40 МВА с заменой части технологического оборудования и восстановлением технических характеристик; отремонтировано пять выключателей 110 кВ. На завершающем этапе специалисты энергокомпании провели испытания силового оборудования и проверку работы устройств релейной защиты и автоматики. Сумма средств, направленных энергокомпанией на эти работы, составила 1,7 миллиона рублей.

Отметим, «Южная» - одна из первых в Челябинске понизительных подстанций. При вводе в эксплуатацию в военном 1943 году ее задача заключалась в обеспечении бесперебойного электроснабжения завода им. Колющенко, производившего для фронта реактивные системы «БМ-13» («Катюша»). Установленная мощность питающего центра с момента пуска возросла с пяти до 97 МВА. Сегодня ПС «Южная» является одним из ключевых центров питания трех районов Челябинска: Советского, Центрального и Ленинского, - и снабжает электроэнергией многочисленные инфраструктурные и социальные объекты, а также жилой сектор с населением более 110 тысяч человек.

Все работы выполнены в рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Проведение капитального ремонта трансформатора на подстанции «Южная» позволит продлить эксплуатационный ресурс оборудования и повысит надежность электроснабжения горожан, сообщили в пресс-службе компании.