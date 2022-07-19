19.07.2022
Миронов: Работающие пенсионеры вместо полноценной индексации получили подачку
19.07.2022
США используют Украину, чтобы продавать оружие курдским повстанцам
19.07.2022
Копейчанин напал с ножом на детей
19.07.2022
Челябинский цинковый завод отметил День металлурга
19.07.2022
Судебные приставы: Кто пойдет с конем вдвоем?
19.07.2022
С 1 августа получат надбавку к пенсии более 7 млн. человек
Энергетики «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей трех районов Челябинска
13.07.2022
«Челябэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма
24.06.2022
Алексей Текслер наградил лучших электромонтёров «Россети Урал»
16.06.2022
Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе
14.06.2022
Уральские энергетики поддерживают российских производителей
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022