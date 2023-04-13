Фрезерные станки по металлу: виды и особенности выбора

Нарезать пазы, канавки различного сечения, сформировать плоскость или необходимый профиль — эти и другие задачи позволяет решить фрезерование. Для реализации этих операций используется фрезерный станок — вид металлообрабатывающего оборудования, основным рабочим инструментов которого выступает фреза. Существует несколько критериев, которые необходимо учитывать выбирая фрезерный станок, и цена в данном случае не самый определяющий из них.

Область задач фрезерования и возможность выполнения конкретных действий у фрезеров напрямую зависит от их конструкции и функционала. А модификаций фрезерных станков очень много. Как выбрать тот, который будет подходить в каждом конкретном случае, и на что обращать внимание в первую очередь — далее в статье.

Виды и назначение

Общая конструкция фрезерного оборудования приблизительно одинакова. Но между видами станков могут существовать весьма ощутимые различия, связанные в первую очередь с их функционалом. Каждая из разновидностей фрезеров сконструирована для выполнения определенного спектра задач. Рассмотрим наиболее распространенные виды фрезерных станков:

1. Вертикальные. Применяются для формирования горизонтальной и вертикальной плоскости, пазов, обработки углов и профилей, изготовления зубчатых колес. Главное преимущество станков — жесткая конструкция. Могут быть консольными и бесконсольными. В первом случае консоль перемещает шпиндель по отношению оси устройства, что дает возможность обрабатывать детали сложных геометрических форм.

2. Горизонтальные. Используются для обработки фасонных поверхностей и горизонтальных плоскостей, изготовления зубчатых колес. Оснащены горизонтальным шпинделем, к которому крепится фреза. Коробка скоростей смонтирована на станине. Идеальны для создания небольших деталей.

3. Токарно-фрезеровальные. Помимо создания пазов и профилей, могут производить обтачивание деталей и их фрезеровку. Такие станки очень популярны при оснащении небольших домашних мастерских. Сочетание сразу нескольких задач в одном оборудовании позволяет экономить средства и пространство.

4. Сверлильно-фрезеровальные. Кроме основного назначения, выполняют сквозное и глухое сверление отверстий.

5. Многозадачные. Универсальный тип оборудования, оснащенный механизмами для поворота стола одновременно в трех плоскостях. Кроме горизонтальных и вертикальных оснований, фрезеруют геометрически сложные, спиральные поверхности, штампы.

6. Фрезерно-граверные. Оснащены ЧПУ для выполнения высокоточной гравировки на металлических поверхностях. Предназначены для работы как с ровными плоскостями, так и с заготовками сложной конфигурации.

Отдельная группа — настольные фрезерные станки. Это компактный прибор, который отличается простотой управления и невысокой стоимостью. Чаще применяется для оснащения бытовых мастерских, учебных заведений, небольших цехов. Успешно формирует отверстия, пазы, канавки, профилирует.

Критерии выбора

В числе основных характеристик, которые необходимо учитывать при выборе фрезерного станка:

● мощность;

● напряжение сети;

● габариты, способ фиксации станка;

● скорость вращения шпинделя;

● функция плавной регулировки оборотов;

● наличие ЧПУ.

Также стоит обратить внимание на жесткость конструкции станка, его мобильность, надежность крепления заготовок. Важный момент — оперативность замены фрезы. Чем легче и безопаснее этот процесс, тем более продуктивной будет работа.