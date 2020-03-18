Газовики из-за коронавирусной инфекции рекомендуют перейти на дистанционное общение

АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

На официальных сайтах компаний АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» работает сервис «Личный кабинет», с помощью которого можно оформить запрос о предоставлении технических условий на подключение к газораспределительным сетям, отслеживать этапы выполнения договора, подать заявку на заключение договора на ТО ВДГО, консультироваться по вопросам газификации и правил использования газа в быту. Кроме того, для удобства получения услуг АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» существует мобильное приложение gazcom74, разработанное для устройств с операционной системой iOS, Android и представленного в интернет - магазинах приложений App Store, Google Play. С помощью мобильных сервисов можно в том числе произвести оплату за услуги газораспределительных организаций.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций: АО «Газпром газораспределение Челябинск», филиал в Златоусте, АО «Челябинскгоргаз».

Кроме того, ответы на вопросы по ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования, установке или замене газовых счетчиков, на оказание других услуг находятся на сайтах Газпром газораспределение Челябинск и АО «Челябинскгоргаз».

Обращаем внимание, что офисы АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», в том числе филиалы, газовые службы работают по обычному графику с соблюдением необходимых мер предосторожности. Все сотрудники прошли инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.

Напоминаем, аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 112 и 104 (по мобильной связи).