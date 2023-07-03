03.07.2023
В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку
03.07.2023
В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном
03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
03.07.2023
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
03.07.2023
Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят
03.07.2023
В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября
Газовики определили лучшую в Челябинской области аварийную бригаду
18.03.2020
Газовики из-за коронавирусной инфекции рекомендуют перейти на дистанционное общение
05.06.2017
Южноуральские газовики оперативно устранили последствия урагана на газовых сетях
04.09.2016
4 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности
27.07.2016
Восстановить газоснабжение в поселке Центральный обещают к вечеру
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023