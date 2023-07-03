Газовики определили лучшую в Челябинской области аварийную бригаду

Смотр-конкурс профессионального мастерства аварийных бригад газовых служб прошел в минувшую пятницу, 30 июня, на учебном полигоне АО «Челябинскгоргаз» в селе Долгодеревенском.

В состязаниях приняли участие девять команд из филиалов АО «Газпром газораспределение Челябинск», расположенных в разных городах Челябинской области, и команда принимающей стороны.

«Аварийная служба всегда на острие. Наши сотрудники могут столкнуться с самой разной ситуацией. Они должны уметь выполнить свою работу и в газовом колодце, и в доме. Это профессионалы широкого профиля, универсальные специалисты», – рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Антон Лебедев.

Антон Лебедев подчеркнул, что главная задача конкурса – не только найти лучших газовиков и поощрить их, но и стимулировать сотрудников к профессиональному росту. Подобные соревнования – хорошая возможность для обмена опытом.

Конкурс состоял из трех этапов. Первый – смотр техники. Члены жюри проверили, чем укомплектованы автомобили, каково их техническое состояние.

Второй и самый зрелищный этап – эстафета. Команды продемонстрировали свои практические навыки, а именно умение определить место и причину утечки газа, локализовать и ликвидировать аварию, действовать быстро и слаженно. Третий этап – проверка теоретических знаний.

«Скорость, безусловно, учитывается, но это второстепенный фактор. Оценивается качество исполнения работ при ликвидации аварии, недопущение утечек и правильное использование средств индивидуальной защиты», – подчеркнул начальник аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз» Сергей Ежов.

По итогам трех этапов первое место впервые за всю историю проведения конкурса заняла команда из Златоуста, второе – из Челябинска, а «бронзу» взял Миасс.

В дальнейшем организаторы хотят расширить программу соревнований и проводить подобные состязания для представителей других подразделений.