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Фото: Мария Белова

Газовики определили лучшую в Челябинской области аварийную бригаду

Смотр-конкурс профессионального мастерства аварийных бригад газовых служб прошел в минувшую пятницу, 30 июня, на учебном полигоне АО «Челябинскгоргаз» в селе Долгодеревенском.

В состязаниях приняли участие девять команд из филиалов АО «Газпром газораспределение Челябинск», расположенных в разных городах Челябинской области, и команда принимающей стороны.

«Аварийная служба всегда на острие. Наши сотрудники могут столкнуться с самой разной ситуацией. Они должны уметь выполнить свою работу и в газовом колодце, и в доме. Это профессионалы широкого профиля, универсальные специалисты», – рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Антон Лебедев.

Антон Лебедев подчеркнул, что главная задача конкурса – не только найти лучших газовиков и поощрить их, но и стимулировать сотрудников к профессиональному росту. Подобные соревнования – хорошая возможность для обмена опытом.

Конкурс состоял из трех этапов. Первый – смотр техники. Члены жюри проверили, чем укомплектованы автомобили, каково их техническое состояние.

Второй и самый зрелищный этап – эстафета. Команды продемонстрировали свои практические навыки, а именно умение определить место и причину утечки газа, локализовать и ликвидировать аварию, действовать быстро и слаженно. Третий этап – проверка теоретических знаний.

«Скорость, безусловно, учитывается, но это второстепенный фактор. Оценивается качество исполнения работ при ликвидации аварии, недопущение утечек и правильное использование средств индивидуальной защиты», – подчеркнул начальник аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз» Сергей Ежов.

По итогам трех этапов первое место впервые за всю историю проведения конкурса заняла команда из Златоуста, второе – из Челябинска, а «бронзу» взял Миасс.  

В дальнейшем организаторы хотят расширить программу соревнований и проводить подобные состязания для представителей других подразделений.

Автор: Мария Белова
АО «Газпром газораспределение Челябинск»
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Социальные работники окажут помощь участникам специальной военной операции

29.06.2023 17:59

На 170 тысяч рублей обманули южноуральцев на сайте бесплатных объявлений

29.06.2023 17:48

На ЮУЖД торжественно открыли трудовой семестр студотрядов

29.06.2023 17:28

В Еткуле участники проекта «Навигаторы детства» подвели итоги учебного года

29.06.2023 17:09

Владислав Макаров оценил промежуточные результаты благоустройства улицы Свободы

29.06.2023 17:02

Фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса ждут на этнофестивале

29.06.2023 16:09

 Сезон Челябинского театра кукол закрывает «Дон Жуан»

29.06.2023 16:05

«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы

29.06.2023 15:47

Село Чесма тонет в нечистотах, жители задыхаются от смрада

29.06.2023 15:43

В Увельском районе дети-сироты и переселенцы получили непригодные для жизни квартиры

29.06.2023 14:53

«Уральское поселение» представит на Бажовском фестивале рекордные 25 подворий

29.06.2023 13:49

В Челябинской области сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону