Группа ПАО «ММК» сохраняет высокий уровень социальных инвестиций

Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) сохраняет высокий уровень социальных инвестиций: в 2021-м году затраты Группы на благотворительность и реализацию социальных программ превысили 2,9 миллиарда рублей.

Объем социальных инвестиций в ушедшем году сохранился на уровне 2020-го года, когда компания направила значительные средства на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, добровольно принятые социальные обязательства компании, наряду с экологической ответственностью и совершенствованием корпоративного управления, являются неотъемлемой частью курса ММК на устойчивое развитие, закрепленного в Стратегии развития Группы на период до 2025 года.

«ESG-повестка прочно интегрирована во все аспекты деятельности и бизнес-процессы Группы ПАО «ММК», и не последнюю роль здесь играет социальная ответственность, которую мы рассматриваем, в первую очередь, как основу дальнейшего поступательного и устойчивого развития компании, а также в качестве инвестиций в социальное благополучие коллектива и здоровую социальную обстановку не территориях присутствия», - отметил Павел Шиляев.

Крупнейшим направлением социальных инвестиций в 2021-м году по-прежнему оставалась благотворительность, на которую в Группе ПАО «ММК» было выделено 818,8 миллиона рублей. Помимо затрат на противодействие распространению COVID-19, поддержку детских благотворительных программ и помощи особо нуждающимся, в минувшем году были приобретены оборудование и медикаменты для детей, больных муковисцидозом. В 2021-м году на деньги ММК были проведены ремонтные работы в горбольнице №3 и Центральной клинической медико-санитарной части.

В 2021-м году Группа ПАО «ММК» выделила средства на охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний (586 миллионов рублей), компенсацию работникам стоимости путевок на санитарно-курортное лечение (451,5 миллиона).

Отдельное направление социальных затрат - организация детского загородного отдыха. На эти цели в прошлом году было израсходовано около 80-ти миллионов рублей. Помимо компенсации стоимости путевок в детские лагеря, средства выделены на проведение капитальных ремонтов жилых корпусов. В рамках летней кампании реализована программа «туристический кэшбек» и организовано онлайн-бронирование и оформление путевок через мобильное приложение «Мой ММК».

В минувшем году Группа ММК направила свыше 171-го миллиона рублей на формирование принципов здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры и содержание спортивных объектов. В рамках развития инфраструктуры спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» была построена новая площадка для пляжного волейбола, на которой в июне 2021-го года при поддержке ММК прошел чемпионат России. Другое крупное соревнование, состоявшееся при поддержке комбината, - этап Кубка мира по сноуборду на горнолыжном курорте Банное.

В числе других направлений социальных инвестиций - стимулирование рождаемости, поддержка материнства и многодетных семей (135,8 миллиона рублей), организация культурно-массовой работы и содержание домов культуры (102,8 миллиона), обеспечение работников комбината горячим питанием (92,2 миллиона), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (177,7 миллиона).

На адресную социальную поддержку пенсионеров и инвалидов в рамках программы «Забота», реализуемой на базе БФ «Металлург», компания в 2021-м году направила около 289-ти миллионов рублей. На базе Центра медико-социальной защиты фонда реализована программа долечивания и реабилитации после перенесенного COVID-19 для работников и пенсионеров компании, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».