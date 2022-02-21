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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике поддержали п
21.02.2022

Депутаты ЗСО Челябинской области поддержали введение штрафов для нерадивых хозяев четвероногих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
История Бориса Валентиновича – так назвали попавшего в беду бобра копейский ветеринар
20.02.2022

Счастливое спасение Бориса Валентиновича: копейский ветеринар выхаживает истощенного бобра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жительницы Челябинска собираются попросить главу города Наталью Котову о помощи в предотвращении
20.02.2022

Жительницы Челябинска попросят Наталью Котову о помощи в предотвращении возможной беды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 20-го февраля, в родной Челябинск из Пекина прилетела участница зимних Олимпийских игр
20.02.2022

Челябинск встретил участницу Олимпийских игр Екатерину Ефременкову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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20.02.2022

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21.02.2022

Идеи рационализаторов принесли ММК более 600 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.02.2022

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20.02.2022

Российские хоккеисты стали серебряными призёрами Олимпиады
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21.02.2022 09:35
Фото: ММК

Идеи рационализаторов принесли ММК более 600 миллионов рублей

Экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) рационализаторских предложений составил в ушедшем году 606,9 миллиона рублей (на два миллиона больше, чем в 2020-м году). Авторам рационализаторских предложений выплачено в качестве вознаграждения свыше 24,8 миллиона рублей.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», одним из ключевых аспектов научно-технической деятельности на предприятии является развитие технического творчества персонала, в связи с чем в список приоритетов компании прочно вошло рационализаторство. Работа в этом направлении носит на комбинате системный характер. С каждым годом растет количество и качество подаваемых идей.

Так, в 2020-м году на рассмотрение экспертных комиссий были поданы 4984 идеи, из них принято к внедрению 3814 идей. В минувшем году было подано 5653 идеи, из них к внедрению одобрено 4332. Таким образом, количество подаваемых и внедренных предложений увеличилось более чем на 13 процентов.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, «рост значимости инноваций для современной индустрии определяет необходимость развивать практики рационализаторской деятельности и изобретательства».

«Мы в этом видим также возможность более полной реализации творческого потенциала наших работников и достижения их максимальной вовлеченности в жизнедеятельность компании. Это важная часть развития нашей корпоративной культуры, формирования развивающей среды и атмосферы возможностей», - подчеркнул Павел Шиляев.

Для мотивации работников руководство компании организует конкурсы, семинары и другие мероприятия. Ежеквартально в структурных подразделениях проводятся конкурсы на «Лучшую идею по решению проблемных тем» с присвоением призовых мест и материальным поощрением авторов. Большой популярностью пользуются ежегодные конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК».

Опыт Магнитки в сфере рационализаторства востребован и на отраслевом уровне – компания выступает как лидер компетенций в сфере рационализаторства.

Так, ПАО «ММК» стало инициатором проведения на базе ООО «Корпорация Чермет» в формате веб-семинара Zoom межзаводской школы рационализаторов и изобретателей предприятий металлургической отрасли и сопутствующих отраслей промышленности по вопросам организации работы в области изобретательства и рационализации.

Организаторы и участники видеоконференции высоко оценили рационализаторскую и изобретательскую деятельность на ММК, в том числе высокий уровень функционирования действующей на предприятии системы подачи и рассмотрения рационализаторских предложений, а также уделяемое руководством ПАО «ММК» особое внимание развитию творческого потенциала сотрудников и мотивации работников к проявлению инициативы к улучшениям.

ММК
Рационализаторы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике поддержали п
21.02.2022

Депутаты ЗСО Челябинской области поддержали введение штрафов для нерадивых хозяев четвероногих
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История Бориса Валентиновича – так назвали попавшего в беду бобра копейский ветеринар
20.02.2022

Счастливое спасение Бориса Валентиновича: копейский ветеринар выхаживает истощенного бобра
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жительницы Челябинска собираются попросить главу города Наталью Котову о помощи в предотвращении
20.02.2022

Жительницы Челябинска попросят Наталью Котову о помощи в предотвращении возможной беды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 20-го февраля, в родной Челябинск из Пекина прилетела участница зимних Олимпийских игр
20.02.2022

Челябинск встретил участницу Олимпийских игр Екатерину Ефременкову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Хоккеисты Челябинской области в составе сборной России завоевали серебряные медали Олимпийских иг
20.02.2022

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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17.02.2022 15:12

Депутат Госдумы заявил о бесполезности вакцин от ковида для маленьких детей

17.02.2022 14:46

Театр Наций даёт уроки «Золотому петушку» Озёрска

17.02.2022 14:44

На место пожара выехал прокурор: в Карталинском районе сгорел двухэтажный дом

17.02.2022 14:25

Прокуратура разбиралась с забастовкой рабочих в Брединском районе

17.02.2022 14:21

В челябинском Миндортрансе объяснили задержку с решением «бордюрного» вопроса

17.02.2022 14:12

В Челябинской области расширят проект «ресурсный класс» по работе с «особыми детьми»

17.02.2022 13:43

Челябинских школьников научат разделять мусор

17.02.2022 13:41

Телевизоры в домах южноуральцах могут «засбоить» из-за «проделок» Солнца

17.02.2022 13:41

Омбудсмен: Отловленных собак после стерилизации не считаю возможным выпускать на волю

17.02.2022 13:36

Новый курс «Лицея» открывает выпускникам доступ к академическим знаниям по обществознанию

17.02.2022 12:34

За сутки заболело ковидом 4,2 тысячи южноуральцев, умерло 20

17.02.2022 12:28

На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?

17.02.2022 11:41

Сталь, рожденную на ММК, используют в международном проекте по изучению элементарных частиц

17.02.2022 11:35

​Южноуральская молодежь заинтересовалась ипотекой

17.02.2022 11:32

Бывшего начальника колонии Копейска оставили на свободе

17.02.2022 11:16

В Коркино после нападения стаи собак на девочку возбуждено уголовное дело

17.02.2022 11:14

Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май