ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Игры на скорости 5G: Билайн запустил пилотную зону связи пятого поколения в Санкт-Петербурге

Экономика
Сегодня, 10:15
Размер текста

Билайн совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве СевКабель Порт. На примере популярных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга BeelineGaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности жители и гости города могут протестировать в действии возможности сетей пятого поколения.

Пилотная зона 5G Билайн впервые была развернута в Санкт-Петербурге на длительное время, а тестирование будет доступно обычным пользователям. Для организации пилотной зоны Билайн используется коммерческое оборудование Nokia, включая системный модуль и активные антенные системы 5G AirScale и 5G/Wi-Fi роутер (CPE*) на базе модемной радио системы Qualcomm® Snapdragon™ X55. Чтобы продемонстрировать возможности сетей 5G в Санкт-Петербурге, Билайн получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне (26-28 ГГц).

Зона 5G BeelineGaming

В этой зоне пользователи смогут поиграть в популярные компьютерные игры, представленные в облачном игровом сервисе BeelineGaming на разных устройствах: ноутбуках, Android-планшетах, SmartTV, смартфонах или на собственных мобильных девайсах. Доступ к сети пятого поколения для смартфонов будет организован с помощью Wi-Fi-роутера 5G CPE (CustomerPremisesEquipment), для игровых приставок, ноутбуков и мониторов - с помощью широкополосного доступа в интернет от Билайн. В сервисе представлено более 550 требовательных и популярных компьютерных игр, часть из которых является бесплатными.

Компьютерные игры являются одной из самых требовательных к пользовательскому оборудованию и каналам связи развлекательных сфер. Облачный сервис BeelineGaming работает на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA и позволяет запускать современные требовательные игры с ультранастройками** на любых компьютерах – использование мощных удаленных серверов делает реальной игру на слабых и устаревших устройствах. Для игры в «облаке» одним из важнейших параметров являются низкие задержки и высокая скорость передачи данных. Сети пятого поколения полностью обеспечивают необходимые для игроков параметры, которые ранее можно было получить только при проводном подключении.

Зона 5G VR Gaming

В этой зоне игроки смогут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Многопользовательская игра в жанре «шутер», которую создала команда DistrictZeroStudios, будет проходить в формате PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением.

Очки виртуальной реальности последнего поколения OculusQuest в сочетании с последними технологиями беспроводной сети передачи данных от Билайн, интегрированные командой DistrictZeroStudios|OVRPOWER*** для многопользовательского сценария, переносят игроков в виртуальный мир. Часть локаций виртуального мира специально созданы похожими на площадку Билайн на пространстве СевКабель. Такая комбинация технологий создает для игроков ощущение полного погружения и дает возможность свободно перемещаться без лишних проводов и громоздкого оборудования.

Комплекты оборудования в этой зоне будут подключены к сетям 5G и помогут игрокам получить новый пользовательский опыт: они демонстрируют преимущества новых технологий, таких как высокая скорость передачи данных и низкая задержка.

Низкая задержка - одно из ключевых преимуществ сетей 5G для контента виртуальной реальности. Пользователи активных VR-игр могут испытывать неприятные ощущения, связанные с работой вестибулярного аппарата, если происходит задержка отображения картинки, и система недостаточно оперативно реагирует на действия игрока в реальном мире. Технология 5G полностью нивелирует такие ситуации за счёт низкой задержки и полной синхронизации между изображением в очках и откликом на действия пользователя, а также обеспечивает четкую синхронизации между игроками и каждым объектом взаимодействия.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Билайн продолжает тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных городах страны. В Санкт-Петербурге мы впервые запускаем пилотную зону 5G на столь длительное время с возможностью для пользователей протестировать преимущества нового стандарта связи на реальных продуктах компании. Игры – одна из наиболее популярных у наших клиентов сфер развлечений, где уже сегодня востребованы преимущества сети 5G».

* Wi-Fi роутер (CPE), Customer Premises Equipment – абонентское оборудование

** На основании требований игр, вышедших в 2020 году и ранее.

*** Партнеры Билайн по разработке и реализации проектов с применением виртуальной и дополненной реальности на сетях связи 5G

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 10:12
В Челябинской области самая низкая цена на бензин в России
18.08.20 15:57
Алексей Текслер заявил о возрождении в Верхнем Уфалее социальной сферы
18.08.20 14:28
ВТБ подключает роботов для выплат по клиентским обращениям
18.08.20 11:28
Ак Барс Банк поддержал акцию Ростуризма по возврату части средств за туры по России
18.08.20 11:07
Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» построит новую пуско-отопительную котельную
18.08.20 10:33
Алексей Текслер заявил о создании в Верхнем Уфалее двух мощных предприятий и более тысячи рабочих мест
17.08.20 13:10
В Челябинске начал работу первый «умный» лифт от компании «Интерсвязь»
17.08.20 13:04
ВТБ открыл льготную кредитную линию Петропавловскому зерновому комплексу
17.08.20 11:00
Челябинск получит до конца года еще 34 новых низкопольных автобуса
17.08.20 10:36
Челябинская область – лидер по вводу жилья в период COVID-19 в России
Общество
Сегодня, 10:12
Текслер поручил привить 60 процентов населения от гриппа
Культура
Сегодня, 10:59
С добрым утром, Урал!
Победители Ильменки: для вас снова поет Евгений Воронин
Новости
Сегодня, 11:36
Происшествия
Южноуральские контрразведчики сожгли в заводских печах мефедрон и PVP
Вчера, 17:19
Среда обитания
Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
Вчера, 16:14
Происшествия
Прокуратура Аргаяшского района нашла сайты, на которых бизнесменов учили, как уходить от налогов
Вчера, 16:13
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали «электроманьяка»
Вчера, 15:47
Происшествия
Полицейские Челябинска пожинают плоды операции «Мак»
Материалы рубрики
Вчера, 14:54
Экономика
ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов
Вчера, 14:07
Экономика
Доменщики ММК установили новый рекорд в выплавке чугуна
18.08.20 14:28
Экономика
ВТБ подключает роботов для выплат по клиентским обращениям
17.08.20 13:10
Экономика
В Челябинске начал работу первый «умный» лифт от компании «Интерсвязь»
17.08.20 13:04
Экономика
ВТБ открыл льготную кредитную линию Петропавловскому зерновому комплексу
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика