Как делать ремонт зимой

Большинство строительных смесей нельзя использовать при температуре ниже +5С. Как быть, если вам необходимо сделать зимой ремонт, оштукатурить фасад или уложить блоки при низких температурах? Для этого придумали специальные противоморозные добавки.

Специалисты сайта gipsoplita.ru рекомендуют использовать добавку Perfekta Арктик. Она дает меньше высолов и хорошо себя зарекомендовала при температурах до -25С. Помимо того, что она позволяет растворам не замерзать при нанесении, также увеличивает скорость набора прочности, не дает расслаиваться раствору и увеличивает плотность смеси при этом снижая водопоглощение.

Данную присадку использовать довольно легко, ее просто нужно добавить в воду в определенных пропорциях, в зависимости от температуры «за бортом» и количества цемента в смеси. Затем, после размешивания, этим раствором можно затворять сухую смесь.

Примерный расход добавки, на 100 кг цемента, при температуре до -15С составляет 4 литра, а на 100 кг пескобетона 0,9 литра при той же температуре. Подробную таблицу расхода Perfekta можно посмотреть на этом сайте.

Обратите внимание, что не все смеси подходят для заправки противоморозной добавкой, поэтому перед использованием обязательно нужно проконсультироваться с производителем выбранной вами смеси.