КАМАЗ поможет возродиться «Москвичу», а внедорожники выпускать не планирует

КАМАЗ станет основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич». Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин, комментируя перспективы московского завода «Рено», переданного в собственность правительству столицы.

Мэр анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич» на национализированном заводе Renault в столице. Основным технологическим партнером станет КАМАЗ.

«Мы поддерживаем решение мэра Москвы, - прокомментировал руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев в официальном телеграм-канале. - Это позволит сохранить и развить научно-технический и кадровый потенциалы автомобилестроения в стране».

На первом этапе планируется выпускать классические автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.

По словам Афанасьева, в настоящий момент обсуждаются вопросы технологического сотрудничества. «Когда они будут решены, мы выступим с официальным заявлением», - заявил глава пресс-службы.

В компании КАМАЗ также опровергли информацию, появляющуюся периодически в соцсетях, о возможности выпуска внедорожников (как электрических, так и дизельных) под их брендом.

«Заявляем, что все эти сообщения - фейки. К опубликованным фотографиям ПАО «КАМАЗ» никакого отношения не имеет, разрабатывать и производить данные автомобили не собирается», - заверяют в пресс-службе компании.

ФОТО: телеграм-каналы ПАО "КАМАЗ" и Ростех