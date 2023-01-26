Компания «Инко» из Челябинской области обеспечит запчастями нефтехимические предприятия

Научно-производственная компания «Инко» (Челябинская область) нарастит выпуск запчастей для нефтяной и химической отраслей. Мощности производства увеличивают за счет господдержки. Закуплена новая технологическая линия, сотрудники готовятся к переобучению.

«Инко» должно обеспечить потребности предприятий в запчастях для центробежных насосов, заменив импортные аналоги.

Общие инвестиции в проект составят более 100 миллионов рублей, из которых половину предоставит Фонд развития промышленности Челябинской области, как сообщили в региональном министерстве промышленности.

«Новая программа господдержки оказалась для нас очень своевременной. Наше предприятие уже имеет опыт комплектования своих изделий аналогичной продукцией. С 2006 года практически в 95% выпускаемых нами торцевых уплотнений используются кольца из карбида кремния. Сейчас мы планируем полностью локализовать их производство в Челябинской области и окончательно уйти от зависимости от иностранных производителей», - рассказывает генеральный директор ООО НПК «Инко» Владислав Фатихов.

Он отметил, что многие предприятия готовы запустить производство новых востребованных товаров, но им сложно высвободить достаточное количество средств, а льготные займы по программе «Модернизация» позволяют получить от 5 до 50 млн рублей на срок до 5 лет по ставке 1% годовых.