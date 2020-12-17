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Контрольно-счетная палата проверит крупный бизнес-актив Челябинской области

По поручению Законодательного Собрания Челябинской области контрольно-счетная палата региона начала проверку Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ «КЖСИ»).

О проверке КСП говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Ревизоры будут проверять источники и структуру доходов «КЖСИ», расходы по видам и объектам строительства, расходы на оплату труда.

Пристальное внимание будет приковано к целевому использованию средств, предназначенных для восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков и инвестиционной деятельности.