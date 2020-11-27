Задержана челябинка, которая уговаривала пенсионерок покупать технику по заниженным ценам, и исчезала

Скончалась челябинка, пострадавшая в ДТП с участием пьяного полицейского из Нижневартовска

В Челябинске изменили расписание движения маршрутки до инфекционного центра

Ковид внес свои коррективы в проведение публичных слушаний по проекту бюджета Челябинской области

Автохам из Челябинска каждый день перекрывает инвалиду-колясочнику въезд в подъезд

В Челябинской области одобрили поправки о голосовании в несколько дней

Согласны не все

Заключенные оформят Челябинск к Новому году за 64 миллиона

Закон о домашнем насилии пока не принят, феминистки продолжают протестовать

Ковид внес свои коррективы в проведение публичных слушаний по проекту бюджета Челябинской области

Законодательное собрание Челябинской области назначило дату проведения публичных слушаний по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и закону исполнении регионального бюджета в текущем году. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой южноуральцам предлагают в участвовать в слушаниях дистанционно.

С текстом закона «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» можно ознакомится в газете «Южноуральская панорама», на сайтах Заксобрания и минфина региона.

Законопроект о бюджете области на предстоящую трехлетку и «Бюджет для граждан» будут размещены в этих источниках после официального внесения в региональный парламент (пока этого не произошло).

Публичные слушания состоятся во вторник, восьмого декабря, в Законодательном Собрании региона. Начало – в 10 часов.

Прямая видеотрансляция будет организована на сайте регионального парламента. Южноуральцам настоятельно рекомендуют принять участие в публичных слушаниях дистанционно.

При личном участии в день проведения публичных слушаний каждый участник обязан зарегистрироваться, предъявив документ, удостоверяющий личность.

При входе в здание всем участникам публичных слушаний будет проведена термометрия.

При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки.