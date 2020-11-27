Ковид внес свои коррективы в проведение публичных слушаний по проекту бюджета Челябинской области
Законодательное собрание Челябинской области назначило дату проведения публичных слушаний по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и закону исполнении регионального бюджета в текущем году. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой южноуральцам предлагают в участвовать в слушаниях дистанционно.
С текстом закона «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» можно ознакомится в газете «Южноуральская панорама», на сайтах Заксобрания и минфина региона.
Законопроект о бюджете области на предстоящую трехлетку и «Бюджет для граждан» будут размещены в этих источниках после официального внесения в региональный парламент (пока этого не произошло).
Публичные слушания состоятся во вторник, восьмого декабря, в Законодательном Собрании региона. Начало – в 10 часов.
Прямая видеотрансляция будет организована на сайте регионального парламента. Южноуральцам настоятельно рекомендуют принять участие в публичных слушаниях дистанционно.
При личном участии в день проведения публичных слушаний каждый участник обязан зарегистрироваться, предъявив документ, удостоверяющий личность.
При входе в здание всем участникам публичных слушаний будет проведена термометрия.
При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки.