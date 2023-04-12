КСП Челябинской области проверит эффективность расходов на обеспечение аграриев

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области оценят эффективность расходования бюджетных средств на обеспечение аграриев семенами, техникой и оборудованием.

«Приступили к экспертно-аналитическому мероприятию “Аудит эффективности расходов на обеспечение агропромышленного комплекса семенным материалом, сельхозтехникой и оборудованием”», - сообщает Telegram-канал КСП.

За три года – с 2020 по 2022 – на реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» был направлен один миллиард 13,8 миллиона рублей.

Ревизоры проанализируют использование бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение отрасли АПК семенным материалом, сельхозтехникой и оборудованием.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия будет дана оценка достижения значений целевых показателей (индикаторов) по годам реализации вышеуказанных мероприятий и влияния механизмов госпрограммы на развитие отрасли АПК, в части обеспечения семенным материалом, сельхозтехникой и оборудованием.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 2.5.4).