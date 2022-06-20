КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут ревизию в министерстве промышленности региона и в подведомственном ему учреждении – Фонде развития промышленности.

«Приступаем к контрольному мероприятию по использованию средств госпрограммы "Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов"», - сообщает телеграм-канал КСП.

Аудиторы проверят полноту осуществления Минпромом полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного автономного учреждения, правомерность и обоснованность расходования, целевого и эффективного использования субсидий на выполнение государственного задания и иные цели, выполнение показателей государственного задания, полноты и достоверности отчетов о расходовании субсидий.

Кроме того, ревизоры оценят эффективность проводимых в 2022 году антикризисных мер и соблюдение расходов на оплату труда.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.5.9).