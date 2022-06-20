20.06.2022
Заместитель начальника полиции Магнитогорска отправился в СИЗО
20.06.2022
КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа
19.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 июня
19.06.2022
ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму
19.06.2022
На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар
18.06.2022
От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута
КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа
07.06.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 10%
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
02.06.2022
Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска
27.05.2022
КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022