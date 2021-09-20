Кураторы колледжей и техникумов Челябинской области начнут получать доплаты в конце сентября

С конца сентября 2021 года кураторы учебных групп в государственных и муниципальных колледжах и техникумах Челябинской области начнут ежемесячно получать доплаты по аналогии с выплатами классным руководителям в школах. В регионе выплату получат более 2,3 тысячи человек

«В конце сентября-начале октября более двух тысяч 300 кураторов учебных групп в техникумах и колледжах получат первые выплаты в размере пять тысяч рублей по федеральной программе», - пояснили в пресс-службе минобрнауки региона.

В 2021 году Челябинская область получит из федерального бюджета на выплаты кураторам 71 миллион рублей.

Напомним, с первого сентября 2020 года педагоги в школах получают федеральную доплату за классное руководство в размере пяти тысяч рублей ежемесячно.

В ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года президент Владимир Путин поручил установить доплату педагогам в организациях среднего профессионального образования по аналогии с классными руководителями в школах. Ее размер также будет равен пяти тысячам. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства РФ.

На выплаты планируется выделять по 9,6 миллиарда рублей в год из федерального бюджета.