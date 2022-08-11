Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей. Если в июле прошлого года популярный напиток стоил в регионе 57,04 рубля, то в июле 2022-го его цена выросла до 71,38 рубля.

В Челябинске год назад литр питьевого цельного пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2 процента стоил 57,32 рубля, сегодня его средняя цена составляет 70,47 рубля.

Как сообщает Челябинскстат, в Магнитогорске в июле 2021-го года средняя потребительская цена на молоко составляла 57,77 рубля, в июле этого года – уже 71,71 рубля.

В Миассе литр молока год назад стоил в среднем 57,79 рубля; по данным на июль текущего года, его стоимость выросла до 74,14 рубля.

В Кыштыме в июле прошлого года литр данного напитка стоил в среднем 53,03 рубля, во втором месяце лета этого года средняя цена на молоко увеличилась до 67,66 рубля.