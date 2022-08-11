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Дороги
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10.08.2022

К 2025 году в Челябинске построят 7,1 километра подземного пути и две станции метротрамвая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области увеличили размер компенсации части затрат соотечественникам, которые прожив
10.08.2022

В Челябинской области увеличили компенсации переселившимся из-за границы соотечественникам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В загородном оздоровительно-образовательном центре «Горный ручеёк» под Магнитогорском (Челябинска
10.08.2022

В Магнитогорске в футбол играют с детского сада
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2022

Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2022

Челябинцы предпочитают отдыхать на родине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2022

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11.08.2022

Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд
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Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей. Если в июле прошлого года популярный напиток стоил в регионе 57,04 рубля, то в июле 2022-го его цена выросла до 71,38 рубля.

В Челябинске год назад литр питьевого цельного пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2 процента стоил 57,32 рубля, сегодня его средняя цена составляет 70,47 рубля.

Как сообщает Челябинскстат, в Магнитогорске в июле 2021-го года средняя потребительская цена на молоко составляла 57,77 рубля, в июле этого года – уже 71,71 рубля.

В Миассе литр молока год назад стоил в среднем 57,79 рубля; по данным на июль текущего года, его стоимость выросла до 74,14 рубля.

В Кыштыме в июле прошлого года литр данного напитка стоил в среднем 53,03 рубля, во втором месяце лета этого года средняя цена на молоко увеличилась до 67,66 рубля.

Автор: Евгения Александрова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области увеличили компенсации переселившимся из-за границы соотечественникам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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