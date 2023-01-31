Любишь дым? Люби и наказание

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе магазина табачной продукции компании «SmokeLab»

Жителя Челябинска возмутило распространение рекламных листовок магазина «SmokeLab». Он обратился в антимонопольную службу.

Потенциальным потребителям предлагали следующее: «Любишь дым? Давай знакомиться!.. магазин кальянов, табака, аксессуаров…».

«Рекламное законодательство не допускает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий, никотиносодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потреблений никотиносодержащей продукции, кальянов», - уточнили в УФАС по Челябинской области.

Заседание комиссии Челябинского УФАС России назначено на 28 февраля.