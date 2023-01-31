31.01.2023
Любишь дым? Люби и наказание
31.01.2023
Консультация юриста: Как стать донором крови
31.01.2023
Южноуральские судебные приставы помогли облегчить совесть бизнесвумен
31.01.2023
Узбекистан сместил Турцию со второго места по экспорту продукции из Челябинской области
31.01.2023
Их тела закопали в лесу: южноуралец отправился в колонию за изнасилование и убийство двух девушек
31.01.2023
На Южном Урале высадится большой джазовый десант во главе с Игорем Бутманом
Любишь дым? Люби и наказание
26.01.2023
Сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс все-таки был
28.12.2022
Аптечные компании подозревают в сговоре
06.12.2022
Кассация подтвердила сговор при озеленении проспекта Ленина в Челябинске
02.11.2022
Челябинское УФАС проверит контракт на освещение программы переселения соотечественников
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023