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Магнитогорск прирос в доходах и расходах

Экономика
Сегодня, 14:39

Городское Собрание Магнитогорска (Челябинская область) утвердило изменения в бюджет города на текущий год. 

Доходы бюджета города в 2020 году уточнены в сумме 15,8 млрд. рублей. По сравнению с утвержденным планом этого года они увеличились на 28,5 млн. рублей.  

Из них 24,5 млн. рублей - это поступления из вышестоящих бюджетов, 4 млн. рублей - дополнительные средства бюджета города. 

Расходы бюджета уточнены в сумме 16,7 млрд. рублей. Поступившие средства направлены на  проведение ремонтов в помещении городской библиотеки, на ремонты и приобретение мебели в школах, спортивного оборудования для  воспитанников детсадов, строительство котельной в районе комплекса социальной адаптации граждан.  

Средства пойдут также на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам. 

 

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