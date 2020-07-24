Магнитогорск прирос в доходах и расходах

Городское Собрание Магнитогорска (Челябинская область) утвердило изменения в бюджет города на текущий год.

Доходы бюджета города в 2020 году уточнены в сумме 15,8 млрд. рублей. По сравнению с утвержденным планом этого года они увеличились на 28,5 млн. рублей.

Из них 24,5 млн. рублей - это поступления из вышестоящих бюджетов, 4 млн. рублей - дополнительные средства бюджета города.

Расходы бюджета уточнены в сумме 16,7 млрд. рублей. Поступившие средства направлены на проведение ремонтов в помещении городской библиотеки, на ремонты и приобретение мебели в школах, спортивного оборудования для воспитанников детсадов, строительство котельной в районе комплекса социальной адаптации граждан.

Средства пойдут также на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам.