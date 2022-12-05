Магнитогорское городское Собрание уточнило доходы и расходы бюджета

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) уточнили доходы и расходы бюджета. Изменения в бюджет текущего года связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов. Доходы городской казны предлагается увеличить до 18 миллиардов рублей. Расходы - до 21,3 миллиарда.

Деньги направят в том числе на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем; на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проектов по развитию территорий.

Средства пойдут на приобретение квартир детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, социальную поддержку жителей, на сферу образования.

"Мы добавляем дополнительные средства на приобретение квартир сиротам, - уточнил спикер Собрания Александр Морозов. - Успеем использовать эти деньги? Сколько всего квартир приобретено?", - задал он вопрос коллегам из администрации города.

"В этом году уже купили 70 квартир, приобретение еще пяти квартир в процессе торгов. Всего в течение года на эти цели было выделено из областного бюджета 146 миллионов рублей. Все средства успеем использовать", - заверили представителя администрации города.