Магнитогорское «Притяжение» станет получателем федеральных миллионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на состоявшемся 27-го августа заседании кабмина о выделении средств на строительство улично-дорожной сети в регионах. В число получателей средств вошел Магнитогорск с проектом «Притяжение».

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично обращался к председателю правительства Российской Федерации с просьбой поддержать развитие инфраструктуры в рамках масштабного проекта «Притяжение», который реализуется в городе металлургов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, объем федерального финансирования на развитие улично-дорожной сети составит в текущем году 598 миллионов рублей. На эти средства будет построена автодорога вдоль СНТ Мичурина от улицы Труда до улицы Зелёной и пройдет реконструкция улицы Зелёной от выезда с территории СНТ Мичурина до улицы Санаторной.

За счет частных инвестиций создана проектно-сметная документация, она прошла госэкспертизу. В ближайшее время состоится конкурс на выбор подрядной организации, и работы стартуют.

«Притяжение» является самым значимым примером государственно-частного партнерства на Южном Урале. Проект реализуется по инициативе и с привлечением средств председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова.

«Притяжение» - это комплексы социальной, спортивной, образовательной, деловой направленности, которые разместятся на 400 гектарах.

Согласно проекту предусмотрено место для отдыха и прогулок, отель, искусственный водоем, городской пляж. В активной зоне - спортплощадки, беговые и велодорожки фитнес-центр, тренировочная ледовая арена, фристайл-арена со скалодромом и универсальным залом командных видов спорта.

Для юных магнитогорцев - это детский центр развлечений с тематическими парками, а также так называемый город профессий, научный музей, места для творческих студий. Предполагаются музейно-образовательная и деловая зоны, организаторы собираются открыть комплекс креативной индустрии.

Челябинская область, в свою очередь, создаст в рамках проекта многофункциональный медицинский центр, а также инженерную инфраструктуру.