Мария Николенко назначена директором Райффайзенбанка в Челябинске

Директором сети отделений Райффайзенбанка в Челябинске назначена Мария Николенко. Она будет заниматься развитием розничного и корпоративного бизнеса в городе, отвечать за работу с предпринимателями и премиальными клиентами.

Как сообщает пресс-служба банка, Мария Николенко на этой должности сменила Елену Блинову, которая была назначена на позицию руководителя направления по работе со средними компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

«Мы настроены к 2025 году стать самым рекомендуемым банком, для этого нужен отличный сервис и доступность финансовых услуг при любых обстоятельствах. Уверена, что опыт и знания Марии позволят нам успешно развиваться в Челябинске, укрепить позиции на рынке, внедрить эффективные инструменты взаимодействия с клиентами и достичь намеченных планов», - отметила Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Мария Николенко закончила факультет «международные отношения» ЮУрГУ. В 2019- 2021 года проходила повышение квалификации в Московской школе управления «СКОЛКОВО». Опыт в банковской сфере 18 лет, из них 15 лет на руководящих позициях. С 2018 года Мария занимала позицию заместителя управляющего по малому и среднему бизнесу в банке «Открытие».