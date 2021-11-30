30.11.2021
90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период
30.11.2021
Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов
29.11.2021
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
29.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября
29.11.2021
В Челябинской области на карантине по ОРВИ – 399 классов, по ковиду - шесть
29.11.2021
СК начал проверку по факту пожара в Челябинске с двумя погибшими
Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов
29.11.2021
Мария Николенко назначена директором Райффайзенбанка в Челябинске
11.12.2012
Недвижимое имущество ЧТПЗ на 13,28 миллиарда рублей передано в залог 14 банкам до 30 декабря 2019 года
03.12.2012
Почти все активы ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ» будут находиться в залоге у 14 банков до 30 октября 2025 года
13.06.2012
Контакт-центр Промсвязьбанка занял второе место по качеству обслуживания
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021