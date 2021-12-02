02.12.2021
Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны
02.12.2021
Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам
01.12.2021
«Корзина доброты для животных» от «Пятёрочки»
01.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе декабря
01.12.2021
Мошенник из Челябинска «кинул» на большие деньги почти 80 человек
01.12.2021
Вот тебе и биржа! Жители Челябинской области «подарили» мошенникам более шести миллионов рублей
Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам
30.11.2021
Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов
29.11.2021
Мария Николенко назначена директором Райффайзенбанка в Челябинске
11.12.2012
Недвижимое имущество ЧТПЗ на 13,28 миллиарда рублей передано в залог 14 банкам до 30 декабря 2019 года
03.12.2012
Почти все активы ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ» будут находиться в залоге у 14 банков до 30 октября 2025 года
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021