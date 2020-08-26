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Мэрия Челябинска намерена забрать недострои у фирмы, связанной с первым вице-спикером ЗСО Юрием Карликановым

Экономика
Сегодня, 13:53
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Автор: 
Инна Шемаева

В Арбитражный суд Челябинской области поступило исковое заявление от комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска в отношении компании ПКО «Челябинск-стройиндустрия» (она же «ЧЕЛСИ», связана с первым-вице-спикером ЗСО Карликановым) об изъятии двух недостроенных домов в микрорайоне «Яблоневый» и одного в Ленинском районе.

Согласно картотеке суда, администрация Челябинска просит изъять у ООО «ПКО «Челябинск-стройиндустрия» у ответчика объект незавершенного строительства со степенью готовности 40 %, расположенный по адресу улица Яблоневая, микрорайон «Яблоневый», Тракторозаводский район (кадастровый номер 74:36:020918:2206), путем продажи с публичных торгов, а также изъять у ответчика еще один объект незавершенного строительства также со степенью готовности 40 %, расположенный в том же микрорайоне (кадастровый номер  74:36:020918:1438). Причина изъятия участков в том, что срок их аренды, за аренду ответчик не платит, дома не достроены.

Истец в исковом заявлении указывает третьим лицом временного управляющего ответчика Башлыкова Евгения Владимировича. Также в суд поступило заявление о необходимости принятия обеспечительных мер в виде запрета ООО «ПКО «ЧЕЛСИ» совершать действия или работы, в том числе с привлечением третьих лиц, которые могут повлечь за собой изменение физического состояния объектов с кадастровыми номерами: и, в том числе подготовительных земляных и строительных работ.

Кроме того, в суд поступил иск об изъятии объекта незавершенного строительства со степенью готовности 8%, расположенного в Ленинском районе Челябинска (кадастровый номер 74:36:0324008:439 )путем продажи с публичных торгов.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Юрий Карликанов
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администрация Челябинска
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