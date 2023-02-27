Метизники Магнитки укрепляют сотрудничество с республикой Беларусь

Делегация Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» (Челябинская область) во главе с директором предприятия Сергеем Дубовским приняла участие в рабочем совещании в министерстве промышленности республики Беларусь.

В ходе встречи представители делегации ОАО «ММК-МЕТИЗ» проинформировали принимающую сторону о сортаменте своей металлопродукции, запущенном на предприятии высокотехнологичном оборудовании, рассказали об уже реализованных инвестиционных проектах и ближайших планах по модернизации производства.

Также специалисты ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетили Минский тракторный завод, познакомились с производством.

Во время встречи с представителями белорусской компании были оговорены требования к калиброванному прокату и перспективы расширения поставляемого ассортимента метизной продукции.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», поездка метизников Магнитки была организована в рамках решения стратегической задачи по выстраиванию долгосрочных отношений с постоянными партнерами и расширению круга потребителей, освоению новых экспортных рынков.