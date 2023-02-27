27.02.2023
Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса
27.02.2023
В женской колонии Челябинска ярко и вкусно проводили зиму
27.02.2023
Челябинская компания «Метран» приобретает российский бизнес Emerson
27.02.2023
В Магнитогорске в подъезде дома обнаружили четырехлетнего малыша, ведется доследственная проверка
27.02.2023
Метизники Магнитки укрепляют сотрудничество с республикой Беларусь
27.02.2023
«Лыжня за облака»: новые лица, новые победы
Метизники Магнитки укрепляют сотрудничество с республикой Беларусь
22.02.2023
Проект ММК «Металлурги зажигают» стал лауреатом коммуникационного конкурса
22.02.2023
Торговый дом ММК увеличивает продажи и планирует расширение регионов присутствия
20.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
ММК: техническое перевооружение коксохимического производства
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023