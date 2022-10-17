ММК: фокус на клиентов

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) последовательно реализует стратегическую инициативу «Фокус на клиентов», увеличивая продажи через собственный Торговый дом, развивая цифровые каналы сбыта и совершенствуя систему логистики.

Инициатива играет важную роль в актуализированной Стратегии развития компании на период до 2025 года и предполагает движение к конечным потребителям также через повышение доли продаж «точно в срок» и развитие интегрированного планирования.

В рамках развития ООО «Торговый дом ММК» и системы сервисных металлоцентров в 2022 году были открыты обособленные подразделения торгового дома в Астрахани, Кургане и Оренбурге. В планах - открытие подразделений в Кирове и Ижевске, а на фоне роста потребления металлопроката строительного сортамента прорабатываются варианты создания дополнительных складов в южных регионах РФ и формирование новых каналов продаж в страны Центральноазиатского региона.

Особое значение руководство комбината придает формированию цифровых маркетинговых каналов. С апреля 2021 года запущен корпоративный маркетплейс ПАО «ММК», который позволил компании стать ближе к конечному потребителю, быстро и эффективно обслуживать заказы самого широкого спектра в формате онлайн.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, «это соответствует заявленной стратегической цели ММК: достигнуть к 2025 году статуса лучшего поставщика».

«Мы работаем с фокусом на клиентов, постоянно повышаем уровень сервиса, развиваем продажи через цифровые каналы. Открытие современного и удобного сервиса для онлайн-торговли – очередной важный шаг в развитии клиентоориентированности», - подчеркнул Павел Шиляев.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», с апреля по декабрь 2021 года через маркетплейс было реализовано 16,9 тысячи тонн металлопродукции, а за девять месяцев 2022 года – уже 25,6 тысячи тонн. Количество клиентов маркетплейса в текущем году составило 1345, ими было сделано почти четыре тысяч заказов. В рамках второго этапа развития маркетплейса планируются его дальнейшая доработка и продвижение на новые аудитории. Кроме того, компания запустила продажи на маркетплейсе «OZON»: сегодня там можно приобрести саморезы и гвозди производства ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Развивается и направление розничных продаж. Первый розничный склад ООО «Торгового дом ММК» открылся в мае 2021 года в Магнитогорске. В текущем году начали работу площадки в Уфе и Сибае, в перспективе планируется выход на рынки Белорецка, Астрахани, Иркутска, а также открытие еще одного розничного склада в Уфе.

В июле 2022 года начал работу производственно-логистический центр ПАО «ММК» в ОЭЗ «Тольятти», способный одновременно хранить и обрабатывать 150 тысяч тонн металлопродукции. Доставка до логистического центра осуществляется контейнерными перевозками, что обеспечивает сохранение всех потребительских свойств металла, а до конечного заказчика – автотранспортом. Таким образом мобильная доставка «до ворот» доступна даже тем потребителям, которые не имеют собственных железнодорожных подъездных путей.

Пуск ПЛЦ обеспечивает реализацию логистической концепции «точно в срок» с доставкой продукции до клиента в течение всего 1-2 суток. В декабре этого года в центре планируется запуск услуги продольного раскроя металла, а в феврале 2023 года – поперечного. Кроме того, ПЛЦ может предоставлять услуги по хранению, распаковке и переупаковке, а также проведению испытаний стали в соответствии с сертификационными требованиями.

Работа в направлении «Продажи точно в срок» позволила в сентябре текущего года достичь показателя OTIF (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объеме») на уровне 85 процентов. Таким образом, вероятность отгрузки заказов потребителю с точность попадания в «окно поставок» в интервале плюс-минус три дня значительно превысила целевой ориентир в 70 процентов.