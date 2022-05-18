ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» в скором времени начнет работу производственно-логистический центр (ПЛЦ) Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) – одного из крупнейших мировых производителей стали и ведущего предприятия черной металлургии России.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», это первый подобный объект в Российской Федерации, созданный для отечественной автопромышленности. С новым центром ознакомился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Произведенный в Магнитогорске металл будет доставляться и храниться на складах ОЭЗ «Тольятти», откуда будет отправлен на автозаводы страны. В настоящее время в производственно-логистическом центре ММК завершаются пусконаладочные работы и идет наполнение склада металлопрокатом.

Соглашение между ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и Самарской областью о строительстве на территории ОЭЗ «Тольятти» производственно-логистического центра было подписано в июне 2019-го года на Петербургском международном экономическом форуме.

Производственно-логистический центр ПАО «ММК» - крупнейший инвестиционный проект экономической зоны «Тольятти», который уже начал играть важную роль в ее развитии. Проект Магнитки стал новой точкой роста внутри особой экономической зоны – разместиться в непосредственной близости от поставщика металла выгодно многим производственным компаниям.

Уже заключено соглашение с новым инвестором ОЭЗ «Тольятти», который будет работать вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом и займется переработкой металла, создавая новые рабочие места и новые инвестиции. Эксперты ожидают большой всплеск интереса к ОЭЗ «Тольятти» тех инвесторов, которые работают с металлом, занимаются заготовкой, нарезкой, изготовлением различного рода изделий.

«В центр будет поступать продукция Магнитогорского металлургического комбината и распределяться между нашими клиентами - автозаводами, расположенными в Западной и Центральной частях России, в том числе «АВТОВАЗом», в непосредственной близости от которых мы открываемся, - пояснил руководитель ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» Андрей Швецов. – У металла и мест хранения есть уникальные QR-коды, по которым клиенты смогут в режиме онлайн отслеживать свои заказы».

Дмитрий Азаров подчеркнул масштабность и значимость проекта не только для промышленно развитого города Тольятти, но и для всей Самарской области и Поволжья.

«Конечно, это и новые рабочие места, и достойная заработная плата для людей, которые будут здесь трудиться. Это и колоссальный импульс для развития экономики региона, в первую очередь, особой экономической зоны. Потому что, создав условия для реализации этого проекта, мы взяли на себя обязательства о строительстве железнодорожной ветки и реализовали другой инвестпроект, который уже начал работать», - отметил Дмитрий Азаров.