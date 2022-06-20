«ММК-Индустриальный парк» признан одной из лучших инвестплощадок России

По итогам ежегодной оценки Рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон, ООО «ММК-Индустриальный парк» (Магнитогорск, Челябинская область) заняло второе место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 км от центров экономического роста».

Рейтинг составляется шестой год подряд и оценивает привлекательность площадок для потенциального инвестора на основе двух самостоятельных параметров: уровня клиентоориентированности менеджмента площадки и степени ее инвестиционного потенциала.

За шесть лет своего существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных для Российской Федерации показателей по уровню клиентоориентированности, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК».

«В нашем понимании, Индустриальный парк – это эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Южно-Уральском регионе, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста. Особенно важно сейчас, что это еще и один из инструментов для импортозамещения отечественными производителями материалов, запасных частей и оборудования, в том числе для предприятий черной металлургии», – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

На сегодняшний день на площадке индустриального парка работает 37 юридических лиц, 20 из которых резиденты, занимающиеся промышленным производством. Парк прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, а также снижение на 3,5 процента региональной составляющей ставки налога на прибыль.

В 2021 году объем отгруженной резидентами продукции увеличился на 23 процента и составил более 3,7 миллиарда рублей. Данный показатель демонстрирует стабильный рост, начиная с запуска работы индустриального парка в 2016 году. Объем инвестиций в развитие производства составил 247 миллионов рублей. Всего с 2016 года его резиденты инвестировали в свое развитие почти один миллиард рублей, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

За 2021 год было создано 21 новое рабочее место, а всего на сегодняшний день на площадке насчитывается 948 рабочих мест. Занятость ежегодно увеличивается за счет как привлечения новых, так и расширения существующих резидентов. Совокупный объем уплаченных налогов составил 238 миллионов рублей, что на 25 процентов выше показателя за 2020 год. Положительная динамика подтверждает стабильное развитие компаний-резидентов, для которых были созданы комфортные условия, в том числе за счет внедрения в 2016 году системы региональных и муниципальных льгот.

«Вторая ступень на «пьедестале почета» среди индустриальных парков, расположенных в радиусе до 250 километров от центра экономического роста – заслуженная оценка целенаправленной деятельности всего коллектива ООО «ММК-Индустриальный парк». Кроме того, это еще одно подтверждение правильности избранного курса, которому мы намерены следовать и в дальнейшем», – отметил директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дрёмов.

СПРАВКА

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Парк был основан в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Руководство ММК приняло решение предоставить освободившиеся площади бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес. Общая площадь комплекса – 65 гектаров со развитой инженерной инфраструктурой и железнодорожной сетью, а также всеми условиями для быстрого старта практически любого нового производства.